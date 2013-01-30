طراحی دروازه های ورودی تهران با تاکید بر فرهنگ اسلامی - ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، صباح الدین متقی با بیان این مطلب گفت: طرح دروازه های ورودی تهران آماده شده است و هدف از تهیه این طرحها ان است تا گویای هویت شهر تهران باشد.

وی با بیان این که تهران به عنوان پایتخت کشور، بسیار مظلوم واقع شده است، افزود: با وجود آنکه تهران پایتخت کشور است و داریا زیبایی های مختلف با اصالت و هویت ویژه یا است، اما متاسفانه توسط ما شهروندان مظلوم نگه داشته شده است و با آن که هیچکس حاضر نیست این شهر را ترک کند اما همواره در مورد بدی ها و زشتی های این شهر سخن می گویند .

مدیر کل حریم شهر تهران در ادامه اظهار کرد: تهیه طرح برای دروازه های ورودی تهران توسط سازمان زیبا سازی انجام می شود که این طرح ها به محض تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت .

متقی با تاکید بر این که در طراحی این دروازه ها هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی در اولویت قرار دارد ، گفت: رعایت معیارهای اسلامی - ایرانی در طراحی این دروازه ها پیش بینی شده تا بیانگر هویت قدیم و اصالت شهر تهران باشد و ورودیهای تهران به تدریج با بناهای منطبق با معیارهای اسلامی - ایرانی و بومی ساماندهی می شوند.

به گفته وی، هریک از این دروازه ها با توجه به شاخصه های معماری اسلامی - ایرانی و منطبق با شرایط بومی و منطقه ای طراحی شده اند که امیدوارم این روند تا پایان سال انجام شود .