ورزش دانشجویی در راه بی راهه/ بعضی از تیم ها به لطف داور بالا می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، امروزه ورزش دانشجویی با مشکلات زیادی از جمله کمبود امکانات ورزشی ، نبود بودجه و عدم وجود نیروهای متخصص رو به رو است که همه این عوامل باعث می شود ورزش دانشجویی از راه خود خارج شود .

ورزش دانشجویی در دو قسمت المپیاد های ورزش های همگانی و قهرمانی فعالیت های خود را شروع کرده و ورزش های همگانی قاعده و پل عبور ورزش از همگانی به سوی قهرمانی است که مسابقات این ورزش ها معمولا هر دو سال یکبار به میزبانی یک دانشگاه برگزار می شود.

یوسف اقدمی کارشناس ارشد تربیت بدنی و فردی که بیش از 18سال است که در ورزش دانشجویی چه به عنوان مسئول ، ورزشکار ، مربی و سرپرست در تیم های ورزشی حضور مستمر دارد و در مقطعی در اردوی امادگی تیم ملی فوتبال دانشجویان نیز به عنوان ورزشکار بوده است ، با اشاره به عدم تعریف جامع ورزش دانشجویی از سوی وزارت علوم و تحقیقات گفت : حدود بیش از 10 سال است که ورزش دانشجویی با آزمایش و خطا پیش می رود و علت این امر این است که برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدتی در این قسمت از ورزش صورت نگرفته است.

وی گفت : هر سال طرحی ارائه می شود ودر سال های بعد دوباره طرح و برنامه عوض می شود واین عامل بیشترین آسیب را بر بدنه این قسمت از ورزش وارد می کند.

وی همچنین با توجه به موفقیت ورزش های دانشجویی در سال های گذشته گفت: در سال های نه چندان دور که دکتر مهرزاد حمیدی مسئولیت اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم را عهده دار بودند مسابقات به صورت کشوری در هر سال و در سال دوم بصورت المپیاد کشوری در دو دسته یک و دو برگزار می شد که به نظر حقیر بیشترین بازدهی را داشت و حتی تیم های ملی دانشجویی در مسابقات مهم بین المللی بیشترین مدال را برای کشور عزیزمان دریافت می کردند و استعدادهای ورزش دانشجویی هر لحظه در حال کشف و بکارگیری در رده های ملی بود ولی حال این چنین نیست و برگزاری مسابقات در مناطق تیشه بر ریشه ورزش دانشجویی زده است .

دانشجویان دانشگاه های سطح دو و سه عملا نمی توانند به مسابقات کشوری و المپیاد ها دسترسی پیدا کنند .

یوسف اقدمی در مورد تقسیمات منطقه ای ورزش های دانشجویی گفت: در سال های قبل کل کشور به 9 منطقه تقسیم شده بود و قهرمانان هر منطقه به رده های بالا صعود می کردند ولی متاسفانه دانشجویی که در یک تیم ضعیف یا دانشگاه کم جمعیت و یا فاقد امکانات ورزشی بوند به علت این که تیمش شکست خورده است نمی توانست به مسابقات کشوری یا المپیاد راه یابد و در معرض دید قرار بگیرد وعملا فرصت حضور در سطوح بالای ورزشی را از دست می دهند و این یعنی افت تیم های ملی ورزش دانشجویی است.

وی افزود : در حال حاضرو در جدیدترین تصمیم این اداره کل دانشگاهها به پنج منطقه تقسیم شده است که باز نسبت به زمانی که 9 منطقه بود بهتر و با کیفیت تر خواهد بود و این تصمیم یعنی برگشت به عقب و اینکه حداقل این تصمیم در آغاز شروع طرح باید اتفاق می افتاد ولی با این همه روزی خواهد رسید که این پنج مرحله نیز حذف خواهند شدو به زمانی بر خواهند گشت که به صورت دسته یک و دسته دو برگزار می شد.

اقدمی خاطر نشان کرد: هدف از تصویب این طرح ها پایین آوردن هزینه های دانشگاه است در حالی که با این وضعیت نه تنها هزینه ها کمتر نمی شود بلکه اگر یک حساب سر انگشتی گردد هزینه ها با توجه به جمیع جهات و سرمایه سوزی های که انجام شده بیشتر هم بوده است.

امکانات سخت افزاری ورزشی در دانشگاه ها کم است

یوسف اقدمی با اشاره به کمبود امکانات و سالن های ورزشی در دانشگاه ها گفت :سن قهرمانی در دنیا الان به پایین بیست سال رسیده است یعنی زمانی است که دانش آموزان بعد از اتمام دوره دبیرستان وارد دانشگاه می شوند و در اوج بازدهی ورزش قرار دارد در صورتی که هرچه قدر امکانات ورزشی در دانشگاه ها بیش تر باشد دانشگاهها بهتر می تواند این دانشجویان را به قله های رفیع قهرمانی برسانند.

وی افزود : امزوزه دانشگاه ها به سوی علمی کردن ورزش پیش می روند و دانشجویان راغب خواهند بود در صورت بودن امکانات سخت افزاری در ورزش دانشجویی و وجود اماکن ورزشی خوب تجهیز شده هم درس بخوانند و هم ورزش را بصورت علمی و عملی دنبال نمایند.

کارشناس ارشد تربیت بدنی با اشاره به درخواست افزایش رشته های ورزشی در دانشگاه ها گفت: وزارت علوم می تواند برخی رشته های جدید از قبیل اسکواش و اسکیت و غیره را در دانشگاه ها ایجاد کند در حالی که این رشته ها در بین دانشجویان نسل جدید از محبوبیت بیش تری برخوردار خواهد بود .

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم درتوسعه ورزش های همگانی حمایت های همه جانبه را انجام نداده است

اقدمی با اشاره به لزوم توسعه ورزش همگانی برای رسیدن به ورزش قهرمانی گفت : اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم هنوز نتوانسته است برای خود تعریف نماید که می خواهد در ورزش دانشجویی توجه به ورزش همگانی را در اولویت قرار دهد یا ورزش قهرمانی را.

وی افزود : ورزش های همگانی پایه و اساس ورزش های قهرمانی است در حالی که اگر این دوامر مهم بصورت هرم در نظر گرفته شود ورزش های همگانی قاعده هرم است و هرچه قاعده هرم وسیع تر باشد بهتر می توان به راس هرم که ورزش قهرمانی است دل بست .

کارشناس ارشد تربیت بدنی همچنین با توجه به کمبود ورزش های همگانی خاطر نشان کرد: می توان برای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان با هزینه خیلی کم ورزش همگانی را به راه انداخت مثال بارز آن استارت زدن ورزش صبحگاهی در خوابگاهها بدون هیچ گونه هزینه ای است این در حالی است که اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم اگر 80 درصد بر روی ورزش های قهرمانی متمرکز است 20 درصد یا کمتر به ورزش های همگانی توجه می کند و این دیدگاه باید هر چه سریعتر عوض شود چرا که در کشورهای صاحب سبک و صاحب ورزش ورزش همگانی همیشه رکن اصلی است .

در بعضی از رشته ها رییس انجمن عملا کارایی لازم را ندارد

کارشناس ارشد تربیت بدنی با اشاره به ساکت و راکد بودن روسای انجمن های ورزشی ورزش های دانشجویی گفت : در حال حاضر عملا روسای انجمن های ورزش دانشجویی ساکت و راکدهستند و علت ان این است که در سرتاسر کشور مسابقات به صورت منطقه ای برگزار می شود در صورتی که رییس انجمن آن رشته که توسط اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم انتخاب و ابلاغ میگیرد، معمولا در تهران ساکن بوده و نمی تواند مسابقات مناطق را از نزدیک رسد کند و به تماشای تک تک مسابقه ها برود و این امر باعث می شود که تک چهره های مستعد در ورزش دانشجویی کشف نشده و در نهایت تیم ملی دانشجویان از نخبه های ورزشی محروم گردند .

اقدمی با اشاره به محبوبیت ورزش دانشجویی در جوامع مختلف گفت: امیدوارم روزی برسد که ما به ازای هر دانشجو دو متر و حتی بیشتر فضای سرپوشیده تجهیز شده مدرن ورزشی داشته باشیم و این رهروان راه علم و دانش تنی سالم و قدرتمند و در خدمت ملت و ایران اسلامی داشته باشند.

دکتر کریم صالح زاده عضو هیت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان و مدیر تربیت بدنی و عضو هیت رییسه سابق این دانشگاه نیز در مورد تجهیزات دانشگاهی گفت: در حال حاضر در برگزاری مسابقات و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و ایجاد و تجهیز دانشگاه ها در مشکل هستیم و امتیازاتی که برای بروژه های عمرانی و خرید دستگاه ها و لوازم ورزشی به دانشگاه اختصاص می یافت تا سال 90 رفته رفته کم تر شده و در سال 91 قطع شده است و لوازم و تجهیزات سابق مورد استفاده قرار می گیرند

بعضی از تیم های دانشجویی دانشگاههای سطح یک به لطف داوران و بعضی عوامل دیگر در مناطق به المپیاد ها صعود می کنند

صالح زاده در مورد تقسیمات منطقه ای دانشگاه ها گفت: در حال حاضر ورزش دانشجویی به 5 منطقه تقسیم شده است تا در هزینه های مالی صرفه جویی شود ولی شاید کسی در این تیم وجود داشته باشد ولی به علت این که تیمش پیروز نشده است نتواند در مسابقات شرکت کند وی همچنین با توجه به برتری بعضی از تیم های دانشگاهی گفت: بعضی از تیم های برتردر مناطق به لطف داور – میزبانی – دبیر منطقه و دانشگاه سطح یک بودن و... به رده های بالا می روند که در نتیجه استعداد دانشجویان سایر دانشگاهها درهمان مرحله باقی می ماند .

در حال حاضر بیشنهادی به ورزش دانشجویی شده است که اجرای آن به صلاح نیست

استاد دانشگاه شهید مدنی اذربایجان با اشاره به بیشنهاد جدید و در حال بررسی بودن برای ورزش دانشجویی گفت: در این بیشنهاد آمده است که کلیه دانشگاه ها اعم از آزاد-سراسری- بیام نور- علمی کاربردی و... همگی با هم در مسابقات شرکت می کنند که این کار هم با نقض زیادی مواجه است

صالح زاده با پیشنهاد این که اگر تیم های منتخب همه دانشگاه انتخاب و با هم به رقابت بپردازند تیم قوی تری به وجود می اید گفت: اگر اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم دارای قدرت اجرایی قوی و نظارت بیش تر بر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ها را داشته باشد و بتواند تغییراتی در اجرا به وجود آورد و طرح های کلی و جشنواره های همگانی را رونق دهد و در انتخاب مدیران تربیت بدنی که رشته تحصیلی با کارآن ها مرتبط باشد را بر مسند کار آورده و حمایت نماید و نظرات و پیشنهاد های اهالی فن را جمع اوری وسازماندهی نماید باعث پیشرفت ورزش دانشجویی می شود در غیر این صورت اگر وضع موجود ادامه یابد صورت خوشی برای ورزش دانشجوی امکان پذیرنیست .

گزارش از: نیما حامدایمان