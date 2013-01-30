به گزارش خبرگزاری مهر، مدارس شهر تهران میتوانند برای تهیه بلیت سانس صبح فیلمهای سهبعدی سینما آزادی از تخفیف 40 درصدی استفاده کنند.
برگزارکنندگان سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر پس از اجرای موفقیتآمیز طرح نمایش 5 فیلم سهبعدی در سال گذشته، امسال 21 فیلم سهبعدی جهان را ویژه علاقهمندان به نمایش میگذارد.
عصر یخبندان 4، نارنیا 3، میراث ترون، هری پاتر 7، چگونه اژدهای خود را تعلیم دهیم، ماداگاسکار 3، شجاع، پاندا کونگفوکار 2، ماشینها 2، باران با کوفته قلقلی، خوشقدم 2، هنر پرواز (مستند)، دنیای اقیانوس (مستند)، شمشیرهای پرنده، افسانه نگهبان، رویای قبل از کریسمس، آستریکس و ابلیکس، خانه هیولا، نمو، جوجه کوچولو و آقای الف (به کارگردانی علی عطشانی) عناوین 21 فیلم سهبعدی است که در جشنواره فیلم فجر روی پرده میرود.
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