علیرضا نیکورفتار در گفتگو با خبرنگار مهر به شکست استقلال زرین قشم مقابل همیاری زنجان در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر اشاره کرد و اظهارداشت: بازیکنانم بازی را خوب شروع کردند اما در کل نیمه نخست این بازی برای ما خوب پیش نرفت چون اشتباهات بازیکنانمان در این نیمه زیاد بود.
وی تصریح کرد: در کل آنچه از تیم و بازیکنانم در نیمه نخست انتظار داشتم، برآورده نشد. همیاری زنجان میزبان این بازی بود و فشاری که از سوی تماشاگران احساس میشد روی کار قضاوت بی تاثیر نبود. داور بازی در جریان مسابقه به یک شکل ثابت سوت نزد.
مربی تیم بسکتبال استقلال زرین قشم تاکید کرد: داور کوچکترین خطای بازیکنان ما را فول میگرفت اما با خطاهای بازیکنان حریف برخورد خیلی نرمتری داشت در حالیکه هر حرکت، خطا و سوتی میتواند در بازی بسکتبال نتیجه را تغییر دهد. اگر با این مسائل روبرو نمیشدیم ما هم شانس برد داشتیم. به هر حال بسکتبال 40 دقیقه است در پایان آن یک تیم باید بازنده شود.
نیکورفتار با اشاره به جایگاه نهمی استقلال زرین قشم در جدول ردهبندی لیگ برتر و تاکید بر امیدی که نسبت به صعود این تیم به مرحله پلیآف دارد، خاطرنشان کرد: باید در هفته پایانی لیگ مقابل پتروشیمی بازی کنیم و باید این تیم را ببریم تا بتوانیم صعود کنیم. البته علاوه بر این نتیجه دیگر تیمها یعنی صنایع پتروشیمی و البدر هم برای ما تعیین کننده است. امیدوارم همه تیمها حتی نفت سپاهان که هیچ شانسی ندارد، با قدرت بازی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته پایانی مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم استقلال زرین قشم روز پنجشنبه میزبان پتروشیمی است. این دو تیم به ترتیب در رده نهم و نخست جدول ردهبندی قرار دارند.
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