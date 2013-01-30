استقبال 4 هزار نفری از بورس دکتری/ علوم انسانی دارای بیشترین متقاضی

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تا 9 بهمن ماه و طی ده روز، 4 هزار و 757 داوطلب، تقاضای خود را برای پذیرش در بورس دکتری خارج 92 ارسال کردند که مدارک 51 متقاضی نقص داشت.

وی با ارائه آماری از میزان این متقاضیان در رشته های بورس وزارت علوم، اظهار داشت: 360 نفر در رشته فنی مهندسی، 575 نفر در رشته علوم پایه، یک هزار و 931 نفر در رشته علوم انسانی، 714 نفر در رشته کشاورزی و 177 نفر در رشته هنر ثبت نام کرده اند.

به گزارش مهر، بر اساس فراخوان بورس وزارت علوم، تعدادی از افراد واجد شرایط از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و مربیان آموزشی و پژوهشی و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور برای ادامه تحصیل در خارج از کشور (ترجیحاً به کشورهای روسیه، چین، بلاروس، آمریکای جنوبی، ژاپن و هند) گزینش خواهند شد.

از میان این تعداد داوطلب بورس دکتری، پس از غربالگریهایی که به زودی صورت می گیرد، تنها 300 نفر اعزام خواهند شد.