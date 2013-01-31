معرفی عاملان تساوی دربی و برکناری یک مربی/ مدیر خودش را برکنار کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز رو به پایان ورزش ایران بیشتر با فوتبال و حواشی آن سپری شد. حواشی که البته هفتاد و ششمین دربی پایتخت خیلی از آنها را در سایه قرار داد. شهرآوردی که مانند همیشه برای برگزاری آن هیاهوی زیادی به پا شد اما هیچ گلی در بر نداشت تا بازهم مورد انتقاد قرار بگیرد. انتقاداتی که سرمربی آبیپوشان آنها را برگرفته از اجنبی پرستی عنوان کرد!
در هفتهای که طی آن دیدارهای دو هفته لیگ برتر برگزار شد، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد هم جهانی شود و هم قهرمان آسیا. این خبری خوب بود در مقابل پاسخ دانیل داوری، بازیکن دو رگهای که به پیشنهاد مربیان تیم ملی فوتبال برای بازی در این تیم پاسخ منفی داد.
برکناری سرمربی تیم پیکان و اعلام استعفای امیر عابدینی از دیگر اتفاقات فوتبالی این هفته بودند. ضمن اینکه در این هفته تیم کشتی آزاد ایران هم در رقابتهای یاریگین روسیه با تنها یک مدال نقره به کار خود پایان داد.
مهمترین اتفاقات این هفت روز رو به پایان ورزش ایران عبارتند از:
والیبال ایران در رده چهاردهم جهان ایستاد
طبق نخستین ردهبندی فدراسیون بینالمللی والیبال در سال 2013 میلادی که پنجشنبه گذشته منتشر شد، والیبال ایران به عنوان دومین تیم برتر آسیایی و با 58 امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفت. در این رده بندی استرالیا به عنوان تنها تیم آسیایی بالاتر از ایران و در رده یازدهم قرار دارد.
جام قهرمانی سوپر لیگ کاراته به دانشگاه رسید
پرونده سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور با نخستین قهرمانی دانشگاه آزاد در سالن شهید افراسیابی بسته شد. در پایان این رقابتها تیمهای مناطق نفت خیز جنوب و ابومسلم به ترتیب دوم و سوم شدند. ضمن اینکه ردههای هفتم تا نهم هم به ترتیب به تیمهای شهید ستاری قرچک، گیلان و برق هرمزگان تعلق گرفت.
تیم فوتبال ساحلی هم جهانی شد و هم قهرمان
تیم فوتبال ساحلی در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا (قطر)، جمعه گذشته در مرحله نیمه نهایی این مسابقات امارات را شکست داد و با صعود به دیدار نهایی، سهمیه شرکت در مسابقات جهانی را کسب کرد. تیم فوتبال ساحلی شنبه شب گذشته نیز در ضربات پنالتی ژاپن را 5 بر 4 شکست داد و برای نخستینبار به عنوان قهرمانی دست یافت. دیدار فینال تیمهای ایران و ژاپن در وقت قانونی و دو وقت اضافه 3 دقیقهای با تساوی6 بر 6 به پایان رسید.
تیم ملی فوتبال ساحلی هم جهانی شد و هم قهرمان آسیا
مسیگر آقای گل مسابقات فوتبال ساحلی آسیا شد
مسلم مسیگر جمعه گذشته و در پایان رقابتهای فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا به عنوان آقای گل این مسابقات معرفی شد. مسیگر در این رقابتها 12 گل از 48 گل ایران را به ثمر رساند.
تساوی دربی پرسپولیس را یازدهم کرد
هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته برگزار شد. در مهمترین مسابقه هفته و فصل، سرخابیها در هفتاد و ششمین شهرآورد پایتخت به تساوی بدون گل رضایت دادند، نتیجهای که باعث بازگشت استقلال به صدر بعد از 24 ساعت شد اما پرسپولیس را به رده یازدهم فرستاد.
دانیل داوری پیشنهاد مربیان تیم ملی فوتبال برای بازی در این تیم را قبول نکرد
ویسی برکنار شد
مسئولان باشگاه پیکان یکشنبه گذشته در آستانه دیدار تیم فوتبال این باشگاه برابر استقلال، عبدالله ویسی سرمربی خود را برکنار و فیروز کریمی، سرمربی پیشین اسقتلال را جایگزین وی کردند. این تصمیم به دلیل نتیجه گیری نامناسب پیکان طی هفتههای اخیر اتخاذ شد و بر این اساس کریمی تا پایان فصل لیگ دوازدهم هدایت خودروسازان را بر عهده خواهد داشت.
پایان کار تیم کشتی آزاد در جام یاریگین با تنها یک مدال
تیم کشتی آزاد ایران که در رقابتهای بینالمللی جایزه بزرگ فیلا جام یاریگین روسیه شرکت کرده بود با تنها یک مدال نقره به کار خود در این مسابقات پایان داد. محمدرضا آذرشکیب تنها مدال آور ایران در این رقابتها بود. این کشتیگیر یکشنبه گذشته در فینال وزن 120 کیلوگرم مقابل نماینده روسیه شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. 5 کشتیگیر دیگر اعزامی ایران به این مسابقات از کسب مدال بازماندند.
اولی سپاهان و چهارمی پرسپولیس در ردهبندی برترین تیمهای قرن 21 آسیا
فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال دوشنبه گذشته ردهبندی برترین تیمهای قرن بیست و یکم آسیا را اعلام کرد. در این رده بندی که با معرفی الهلال عربستان به عنوان برترین تیم آسیا همراه بود، سپاهان اصفهان برترین تیم ایرانی لقب گرفت. در این ردهبندی که تمام مسابقات تیمها در سطح قاره آسیا و در لیگهای داخلی کشور متبوع در نظر گرفته شده است، نام 18 تیم ایرانی در بین 300 تیم برتر آسیایی دیده میشود. بر اساس ردهبندی اعلام شده سپاهان در رده هشتم آسیا و نخست تیمهای ایرانی قرار گرفت. تیمهای استقلال، ذوب آهن و پرسپولیس هم در آسیا به ترتیب صاحب جایگاههای یازدهم، بیست و چهارم، بیست و هشتم شدند و در ایران هم ردههای دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.
امیر قلعهنویی به خاطر محکوم کردن رسانهها و کارشناسان و امیر عابدینی به دلیل اعلام استعفا جزو خبرسازان بودند
انصراف تیم بسکتبال سوریه از سفر به ایران
تیم ملی بسکتبال سوریه با وجود اعلام قبلی که برای سفر به ایران جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا کرده بود، دوشنبه گذشته انصراف خود را از این سفر اعلام کرد. طبق قوانین وابا (فدراسیون بسکتبال غرب آسیا) در چنین شرایطی تیم موردنظر 25 هزار دلار جریمه میشود.
عابدینی خودش را برکنار کرد!
امیر عابدینی، مدیرعامل باشگاه داماش گیلادن پس از سه شکست متوالی که آخرین آن در دربی گیلان رقم خورد، چهارشنبه گذشته از سمت خود کناره گیری کرد. در همین راستا شهرام قویدل، رئیس هیات مدیره باشگاه داماش اعلام کرد که تبعات ضربه زدن به عابدینی گریبان تیم را خواهد گرفت. بنابراین اگر مصلحت داماش به استعفای او باشد، با آن موافقت میکنم.
تیم کریکت بانوان ایران ششم آسیا شد
تیم کریکت بانوان ایران که با پوشش اسلامی در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کرده بود چهارشنبه گذشته با شکست برابر بوتان در رده ششم ایستاد. این بازی با نتیجه 75 بر 74 به پایان رسید. تیم ایران در دور مقدماتی این دوره از رقابتها برابر چین و تایلند شکست خورد و با پشت سر گذاشتن قطر، کویت و سنگاپور گام به دور دوم گذاشت.
کانوی ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد
فدراسیون جهانی کانو چهارشنبه گذشته در نامهای به فدراسیون قایقرانی اعلام کرد که کانو ایران تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین بینالمللی محروم است. البته غلامرضا امینی، دبیر فدراسیون قایقرانی اعلام کرده که موضوع تعلیق خبر جدیدی نیست و مربوط به جلسه دو ماه پیش فدراسیون جهانی کانواینگ درروسیه است.
هفته بیست و چهارم لیگ برتر، هفته تساوی
هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شد. در چارچوب این هفته از رقابتها استقلال با سه گل پیکان را شکست داد و صدرنشینی خود را تداوم بخشید. پیکان در حالی نتیجه این بازی را واگذار کرد که فیروز کریمی برای نخستینبار دراین فصل هدایت این تیم را بر عهده داشت.
در سایر دیدارهای این هفته ملوانیها با نتیجه 3 بر یک داماش را شکست دادند. تیمهای مس و راه آهن در دیدارهای خانگی برابر آلومینیوم و سایپا به تساوی بدون گل رضایت دادند. همین نتیجه در دیدارهای خانگی صبا و صنعت نفت برابر تراکتورسازی و گهر دورود رقم خورد. این نتیجهای بود که دو تیم فجرسپاسی و سپاهان هم در پایان رقابت با یکدیگر به آن بسنده کردند تا از نظر کسب تساوی بدون گل در این هفته مسابقات یک رکورد ثبت شود.
در چارچوب این هفته از مسابقات نفت تهران با یک گل در اصفهان و مقابل ذوب آهن به برتری رسید. آخرین دیدار هفته بیست و چهارم هم روز چهارشنبه میان دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان برگزار شد که طی آن به تساوی بدون گل رضایت دادند.
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