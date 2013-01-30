زنگ انقلاب در 2500 مدرسه کهگیلویه و بویراحمد به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان این استان با به نواخته شدن زنگ انقلاب اسلامی سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجر را گرامی داشتند.

درآئینی که به همین مناسبت در مدارس راهنمایی و دبیرستان فرهنگیان یاسوج برگزار شد، استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران 34 سال پیش به رهبری امام خمینی(ره) و با تقدیم هزاران شهید به پیروزی رسید و وحدت کلمه و رهبری آگاهانه حضرت امام (ره) مهمترین عوامل در این پیروزی شکوهمند بود.

سید حسین صابری افزود: امروز به برکت انقلاب، جوانان پرشور و شعور ودانش آموزانی فهیمی در کشور به تحصیل مشغول هستند و درعرصه های مختلف حضوری فعال دارند.

علم آموزی و دشمن شناسی مهمترین وظایف دانش آموزان

وی دشمن شناسی و حضور درصحنه های علمی را از مهمترین وظایف دانش آموزان عنوان کرد و گفت: امروزه تمامی راه های نفوذ دشمن برای سیطره بر کشورو ملت ایران بسته شده و براین اساس به حرکت های مذبوحانه و تهاجم فرهنگی روی آورده است.

صابری بیان داشت: با وجود دانش آموزان و دانشگاهیان و مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی تمامی توطئه ها و ترفند های دشمن همچون گذشته نقش برآب می شود.

وی بیان کرد: حفظ وحدت، دشمن شناسی و اطاعت از ولایت رمز موفقیت و تقویت و ثبات این انقلاب است و همه باید در این راستا تلاش کنند.

صابری دستاوردهای انقلاب در کشور را بی نظیر توصیف کرد و گفت: برکات این انقلاب در ابعاد مختلف به خصوص برای مناطق محروم بسیار زیاد و چشمگیر است.

تبیین دستاوردهای انقلاب ضروری است

مدیر کل آموزش وپرورش استان نیز در این آیین گفت: امروز وظیفه معلمان ومربیان تبیین انقلاب ودستاوردهای آن وپرورش نسلهای انقلاب است.

پرویز طاهری افزود: تحصیل، تهذیب و ورزش مطالبات مقام معظم رهبری از جوانان ونوجوانان است وبرنامه های تربیتی وآموزشی حول محور این مهم است.

وی اظهار داشت: امروز مقابله با جنگ نرم وحضور درعرصه های مختلف از مهمترین وظایف دانش آموزان است.