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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

ارسال 46 اثر پژوهشی تعزیه قرآنی به دبیرخانه استان مرکزی

ارسال 46 اثر پژوهشی تعزیه قرآنی به دبیرخانه استان مرکزی

اراک-خبرگزاری مهر: نماینده دبیرخانه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات در استان مرکزی گفت: 46 اثر پژوهشی تعزیه به دبیرخانه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات در استان مرکزی رسیده است.

علیرضا حاج علی بیگی٬ در گفتگو با خبرنگار مهر٬ با بیان این مطلب افزود: از این تعداد ۳ اثر به عنوان برگزیده این جشنواره انتخاب و در اختتامیه جشنواره تجلیل می شوند.

وی با بیان اینکه از ۴ پژوهشگر برتر نیز در اختتامیه این جشنواره تجلیل می شود٬ گفت: اختتامیه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات 11 بهمن ماه در فرهنگسرای آیینه اراک با حضور معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد و مسولان استانی برگزار می شود.

نماینده دبیرخانه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات در استان مرکزی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ادوات تعزیه٬ اضافه کرد: نمایشگاه ادوات تعزیه از دوران صفویه تا کنون در حاشیه اختتامیه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات دایر می شود.

حاج علی بیگی در پایان تصریح کرد: نمایشگاه ادوات تعزیه ۱۱ بهمن همزمان با اختتامیه این جشنواره ملی در فرهنگسرای آیینه اراک افتتاح می شود.

کد مطلب 1803909

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