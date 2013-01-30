ارسال 46 اثر پژوهشی تعزیه قرآنی به دبیرخانه استان مرکزی

علیرضا حاج علی بیگی٬ در گفتگو با خبرنگار مهر٬ با بیان این مطلب افزود: از این تعداد ۳ اثر به عنوان برگزیده این جشنواره انتخاب و در اختتامیه جشنواره تجلیل می شوند.



وی با بیان اینکه از ۴ پژوهشگر برتر نیز در اختتامیه این جشنواره تجلیل می شود٬ گفت: اختتامیه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات 11 بهمن ماه در فرهنگسرای آیینه اراک با حضور معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد و مسولان استانی برگزار می شود.



نماینده دبیرخانه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات در استان مرکزی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ادوات تعزیه٬ اضافه کرد: نمایشگاه ادوات تعزیه از دوران صفویه تا کنون در حاشیه اختتامیه جشنواره ملی تعزیه قرآنی آیات دایر می شود.



حاج علی بیگی در پایان تصریح کرد: نمایشگاه ادوات تعزیه ۱۱ بهمن همزمان با اختتامیه این جشنواره ملی در فرهنگسرای آیینه اراک افتتاح می شود.