شهرام قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استعفای امیرعابدنی از مدیرعاملی باشگاه داماش و کناره گیری وی از فوتبال باشگاهی ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز استعفای کتبی عابدینی به دست ما نرسیده و من از طریق رسانه ها متوجه این موضوع شدم. من فکر می کنم برخی آقایان در فدراسیون فوتبال از طریق مسائل داوری می خواهند وی را تحت فشار قرار داده و وی را اذیت کنند چون صراحت لهجه و کلام وی برای آنها خوشایند نبوده و به ضرر آنها است.

وی درهمین خصوص افزود: متاسفانه این تسویه حساب های شخصی که توسط این دسته از آقایان صورت می گیرد باعث شده که در نهایت تیم داماش ضربه بخورد.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش در پاسخ به این پرسش که با وجود چنین مسائلی آیا با استعفای عابدینی موافقت خواهید کرد، گفت: ما همیشه و تحت هر شرایطی از عابدینی حمایت کرده ایم چون به غیراز مسائل مربوط به فوتبال من قلبا نیز وی را دوست دارم اما در شرایط فعلی و با توجه به حساسیت هایی که بازی ها پیدا کرده، باید ببینیم که چه چیزی به سود تیم داماش است؟ اگر مصلحت تیم داماش به استعفای عابدینی باشد با آن موافقت می کنم.

قویدل در خصوص اختلاف نظری که بین عابدینی و درخشان بویژه پس از دربی گیلان و شکست 3 بر یک تیم داماش مقابل ملوان پیش آمده، گفت: تیم داماش نشان داده که از نظر فنی خوب بازی می کند اما خوب نتیجه نمی گیرد. تیم داماش از زمان حضور حمید درخشان تیم های بزرگی همچون استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی را شکست داده و توانسته به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی راه پیدا کند.

وی در همین خصوص تاکید کرد: آیا با چنین نتایجی می توان گفت تیم داماش بد کار کرده است. به نظر من باید همچنان به کادر فنی فرصت داد و از درخشان حمایت کرد. ضمن اینکه در 10 هفته ای که به پایان رقابت های لیگ برتر باقی مانده ما به هیچ وجه به تغییر کادر فنی فکر نمی کنیم.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش در خصوص دربی گیلان و شکست سه بر یک تیم داماش مقابل ملوان گفت: در جریان بازی این تیم داماش بود که جریان بازی را در اختیار داشت و مدام حمله می کرد اما این ملوانی ها بودند که به گل رسیده و بازی را بردند.