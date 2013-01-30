به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی موسسه فرهنگی هنری ورزشی نسل آفتاب ششمین همایش انتخاب برترینهای اخلاقمدار ورزش کشور با نام همایش فرزندان آفتاب فردا پنجشنبه ساعت 17 و 30 دقیقه در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد.

برای ششمین بار موسسه نسل آفتاب طی چند جلسه شورای سیاستگذاری با حضور کارشناسان و مسئولان ورزش کشور نامزدهای دریافت تندیس اخلاق را در 6 بخش انتخاب کردند تا فردا برترینها را در جمع مسئولان کشوری، لشگری، روسای فدراسیونها، پیشکسوتان، ورزشکاران و ... معرفی کنند.



اسامی نامزدهای دریافت تندیس برترینهای اخلاق در ورزش به شرح زیر است:

* ورزشکار برتر مرد:

جلیل باقری(دوومیدانی معلولین)، احسان حدادی(دوومیدانی)، قاسم رضایی(کشتی)، بهداد سلیمی(وزنه برداری) و حمید سوریان(کشتی)



* ورزشکار برتر زن:

الهه احمدی(تیراندازی)، سولماز عباسی (قایقرانی) و زهرا نعمتی(تیروکمان)



* مدیرکل اداره ورزش و جوانان:

قربانعلی پاشا(گلستان)، محسن حق شناس(قزوین) و حمید گرشاسبی(خوزستان)



* مربیان مرد:

منصور ابراهیم زاده(فوتبال)، کوروش باقری(وزنه برداری)، محمد بنا(کشتی)، مصطفی بهرامی(دوومیدانی معلولین) و رسول خادم(کشتی آزاد)



* مربیان زن:

میترا شعبانیان(والیبال)، فاطمه متقی کاشانی(تیروکمان معلولین) و شهرزاد مظفر(فوتسال)



* روسای فدراسیونها:

محمود خسروی وفا(جانبازان و معلولین)، محمدرضا داورزنی(والیبال) و حسین رضازاده(وزنه برداری)



اسامی اعلام شده برحسب حروف الفبا است و چهره برتر هر بخش فردا (پنجشنبه) 12 بهمن ماه انتخاب خواهند شد.