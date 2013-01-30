  1. ورزش
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

برترین‌های ششمین همایش فرزندان آفتاب فردا معرفی می‌شوند

برترین‌های ششمین همایش فرزندان آفتاب فردا معرفی می‌شوند

ششمین همایش فرزندان آفتاب با هدف انتخاب برترین های ورزش ایران عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی موسسه فرهنگی هنری ورزشی نسل آفتاب ششمین همایش انتخاب برترینهای اخلاقمدار ورزش کشور با نام همایش فرزندان آفتاب فردا پنجشنبه ساعت 17 و 30 دقیقه در محل هتل المپیک برگزار خواهد شد.

برای ششمین بار موسسه نسل آفتاب طی چند جلسه شورای سیاستگذاری با حضور کارشناسان و مسئولان ورزش کشور نامزدهای دریافت تندیس اخلاق را در 6 بخش انتخاب کردند تا فردا برترینها را در جمع مسئولان کشوری، لشگری، روسای فدراسیونها، پیشکسوتان، ورزشکاران و ... معرفی کنند.

اسامی نامزدهای دریافت تندیس برترینهای اخلاق در ورزش به شرح زیر است:
* ورزشکار برتر مرد:
جلیل باقری(دوومیدانی معلولین)، احسان حدادی(دوومیدانی)، قاسم رضایی(کشتی)، بهداد سلیمی(وزنه برداری) و حمید سوریان(کشتی)

* ورزشکار برتر زن:
الهه احمدی(تیراندازی)، سولماز عباسی (قایقرانی) و زهرا نعمتی(تیروکمان)

* مدیرکل اداره ورزش و جوانان:
قربانعلی پاشا(گلستان)، محسن حق شناس(قزوین) و حمید گرشاسبی(خوزستان)

* مربیان مرد:
منصور ابراهیم زاده(فوتبال)، کوروش باقری(وزنه برداری)، محمد بنا(کشتی)، مصطفی بهرامی(دوومیدانی معلولین) و رسول خادم(کشتی آزاد)

* مربیان زن:
میترا شعبانیان(والیبال)، فاطمه متقی کاشانی(تیروکمان معلولین) و شهرزاد مظفر(فوتسال)

* روسای فدراسیونها:
محمود خسروی وفا(جانبازان و معلولین)، محمدرضا داورزنی(والیبال) و حسین رضازاده(وزنه برداری)

اسامی اعلام شده برحسب حروف الفبا است و چهره برتر هر بخش فردا (پنجشنبه) 12 بهمن ماه انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1803913

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