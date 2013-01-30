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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

نوری خبر داد:

بهره برداری از 11 طرح آبخیزداری همزمان با دهه مبارک فجر در استان

بهره برداری از 11 طرح آبخیزداری همزمان با دهه مبارک فجر در استان

اراک-خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر، 11 طرح آبخیزداری در شهرهای مختلف استان مرکزی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این طرحها شامل احداث بندهای سنگی و ملاتی به حجم 4 هزار و 500 متر مکعب ، احداث 18 هزار و 200 مترمکعب بند خاکی و 900 مترمکعب سنگ چین دیواره بندهای خاکی و سیمانی است که در شهرستانهای تفرش، آشتیان، ساوه و دلیجان اجرا شده است.

ابوالفضل نوری افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است که با بهره برداری از آن سالانه حدود 260 هزار متر مکعب از آب های سطحی کنترل و از یکصد هزار مترمکعب رسوبات جلوگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد:کنترل هرز آبهای سطحی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی،کنترل فرسایش خاک و کاعش خسارات ناشی از سیل از جمله اهداف اجرای طرحهای آبخیزداری در استان مرکزی است.

کد مطلب 1803917

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