انقلاب اسلامی پایگاه نشر اسلام ناب محمدی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانه آمده است: "پیروزی انقلاب اسلامی در میان بهت و ناباوری مستکبران جهان به وقوع پیوست و به رغم دسیسه ها و توطئه های آنان خصوصا آمریکای جنایتکار روز به روز بر قوت و شکوه آن افزوده شد و به خواست خداوند پایگاهی برای نشر اسلام ناب محمدی است".
در ادامه این بیانیه آمده است: "امروز استکبار جهانی و در راس آن آمریکای مستبد، اصلی ترین سد راه خود را ایران اسلامی و اندیشه های بلند خمینی کبیر(ره) می داند و امروز کشوری که سال ها تحت سیطره و چپاول آمریکا بوده است شجاعانه در مقابل همه زیاده خواهی های آمریکا ایستاده و از تهدیدهای واهی آنها نمی هراسد".
شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کردستان در بیانه یوم الله دهه فجر اشاره کرده است: "در بهمن ماه 57 بود که بذر آزادی به دست توانمند رهبر فقید انقلاب جوانه زد و شجره طیبه جمهوری اسلامی ایران سر برآورده و در آفتاب لطف و امداد الهی بالید و اینک که امت ما سی و چهار سال تلاش و پایداری را از سرگذرانده است این درخت تنومند انقلاب ماست که در سایه رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری استوارتر ازهمیشه بر پای ایستاده و شاخههای خود را در گوشه و کنار جهان گسترانیده است".
در ادامه این بیانیه آمده است: "یوم الله 12 بهمـن یادآور حماسه پرشکوه امت و تبعیت آنان از رهبران الهی که در سخت ترین شرایط ودرفتنه ها و توطئه ها حکیمانه ترین تدابیر را اتخاذ کرده و همه خواب های شوم دشمنان را به یاس و ناامیدی مبدل ساخته و انقلاب اسلامی استوارتر و محکم تر از همیشه با قدرت و صلابت آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی را دنبال می کند".
"شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجرانقلاب اسلامی استان کردستان، ضمن عرض تبریک این ایام خجسته همراه و همگام با ملت خداجوی ایران اسلامی برای اطاعت و تبعیت از فرامین رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای آماده است و بار دیگر اقشار گوناگون امت اسلامی را به وحدت و یکپارچگی که عامل اصلی پیروزی است فرا می خواند و امت شهید پرور و شریف ما می داند که حضور آگاهانه و هدفمند آنها در صحنه ها بهترین راه مبارزه با توطئه های دشمنان انقلاب و ناامید ساختن آنان است در پرتو حضور وحدت آفرین و با شکوه مردم است که فضای ایران اسلامی رنگ خدایی به خود گرفته و ترفندها و شیطنت های قدرت های غیر خدایی رنگ می بازد".
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