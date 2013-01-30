کار اصلی مجلس ایجاد سیستم برتر در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی شامگاه سه شنبه در گردهمایی نمایندگان و اصناف و بازریان اردبیل اضافه کرد: باید کشور به سمتی برود که با برخورداری از سیستم برتر زمینه های سرقت، خیانت، جرم و... در آن نباشد و این همان هنر کشورهای اروپایی در سالهای گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه در کجای دنیا پول نفت را برای فعالیتهای عمرانی در کشور هزینه می کنند، افزود: پول نفت باید برای زیرساختها هزینه شود تا با توسعه آن دولت از تولید و زیرساختها بردارد و برای فعالیتهای عمرانی خود هزینه کند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه ترکیه که از منابع نفتی و گازی برخوردار نیست، هم اکنون از طریق درآمدهای زیر ساختها هزینه های خود را تامین می کند، یادآور شد: وقتی سیستم برتر جایگزین شود دیگر امکان تخطی، تخلف و خیانت در جامعه نخواهد بود.

وی سیستم برتر و به دنبال آن تفکر برتر را عامل تحول و رشد و توسعه کشور دانست و ادامه داد: در دور اول سفر هیئت دولت به استان دو هزار میلیارد ریال به اردبیل اختصاص یافت، اما از هر مدیری در خصوص حساب و کتاب این اعتبار پرسیدیم، به نتیجه نرسیدیم.

نمایندگان مجلس فقط توسط مردم مهار می شوند

عاملی همچنین نمایندگی را همراه با کسب قدرت دانست و با بیان اینکه قدرت فساد می آورد، تصریح کرد: نمایندگان فقط توسط مردم مهار می شوند، چرا که آرای آنها دست مردم است و باید مردم در صحنه حضور داشته و مطالبات خود از نمایندگان بازگو کنند.

وی با بیان اینکه در تمام نظامهای دنیا برای مهار قدرت برنامه ریزی می شود، متذکر شد: سیستم پاسخگویی باید در تمام نهادها از امام جمعه گرفته تا کارمند ساده ایجاد شود، تا برخی نمایندگان فکر نکنند جای خدا نشسته اند تا از قدرت خود سوء استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مطالبات باید براساس مصداق بیان شود، ادامه داد: باید مصداق تمام اقدامات انجام شده نمایندگان پرسیده شود، اگر مجوز پالایشگاه برای اردبیل اخذ شده اما سرمایه گذار ندارد، این چه فایده ای دارد.