افتتاح 9 پروژه بهداشتی درمانی در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کاظم تدین پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: دهه فجر ایامی برای بیان دستاوردهای نظام اسلامی به مردم است تا روز به روز شاهد شکوفایی و موفقیت های بخش سلامت کشور باشیم به همین خاطر در دهه فجر امسال با حمایت و تلاش های مسئولین وزارت بهداشت و مساعدت مدیران شهرستان جهرم، بیش از 9 پروژه بهداشتی، خدماتی و درمانی با اعتبار 15 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به طرح های دانشگاه ابراز داشت: این طرح ها شامل بخش جدیدICUبیمارستان پیمانیه، خانه بهداشت امیرسالار، سلف سرویس دانشکده پرستاری، مجموعه رفاهی دانشگاه، زایشگاه جدید بیمارستان مطهری، ساختمان رفاهی کلینیک هنری، بخش فوق تخصصی گوارش بیمارستان مطهری، ساختمان جدید کمیساریای پناهندگان و مرکز پایش مراقبت های درمانی همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات پیشرفته پزشکی و کلنگزنی ساختمان جدید دانشکده پرستاری است.

تدین ضمن اشاره به نگاه ویژه وزارت بهداشت نسبت به خانه های بهداشت در روستاها اظهار کرد: در دهه مبارک فجر با افتتاح آخرین خانه بهداشت مصوب دانشگاه در روستای محروم امیرسالار واقع در بخش خفر شاهد جشن تکمیل خانه های بهداشت در سطح شهرستان جهرم هستیم.