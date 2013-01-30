آغاز به کار نخستین نمایشگاه مطبوعات یزد/ رونمایی از کتاب آثار برگزیده جشنواره مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر؛ نخستین نمایشگاه مطبوعات محلی، سرپرستی روزنامه‌های سراسری و نمایندگی خبرگزاری‌ها در استان، صبح امروز با حضور مدیرکل ارشاد و استاندار یزد و جمعی از اصحاب رسانه استان آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که به مناسبت برگزاری اولین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های استان یزد برپا شده دارای 24 غرفه است.

همچنین در این نمایشگاه تنها 14 نشریه محلی از استان یزد حضور دارند و جایی برای روزنامه های سراسری و نمایندگی خبرگزاری ها دیده نشده است.

این نمایشگاه به مدت سه روز از ساعت 15 تا 20 پذیرای علاقمندان خواهد بود.

همچنین درحاشیه این نمایشگاه نیز کارگاه تخصصی روزنامه‌نگاری 11 و 12 بهمن ماه در محل مجتمع امام علی(ع) یزد برگزار می شود.

این کارگاه‌های آموزشی رایگان بوده و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سوی موسسه خبر یزد در حاشیه جشنواره مطبوعات استان برگزار خواهد شد.

کارگاه تخصصی روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی ویژه اصحاب مطبوعات و مسئولان و کار‌شناسان روابط عمومی ادارات و نهاد‌های استان طراحی شده است.

به گزارش مهر؛ همچنین کتاب آثاربرگزیده اولین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان یزد درمراسم تجلیل از برگزیدگان این جشنواره که روز14 بهمن ماه برگزارمی شود رونمایی می شود.

این کتاب به کوشش دبیرخانه این جشنواره در304صفحه آثار برگزیدگان وآثار شایسته تقدیرگردآوری و منتشر شده است.