استفاده از کالاهای خارجی، ترویج فرهنگ آنها را در کشور به ‌دنبال دارد

حجت‌الاسلام مهدی ربانی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی افزود: باید با تکیه بر تولید داخلی از کالاهای ایرانی حمایت کنیم و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.

وی یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد مقاومتی را کار و تلاش و دوری از سستی و بی‌حرکتی دانست و بیان داشت: شیوه صحیح مصرف و پرهیز از اسراف مورد دیگری است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را در کشور نهادینه کند.

حجت الاسلام ربانی همچنین اضافه کرد: در اقتصاد آنچه به اندازه منابع اهمیت دارد مدیریت درست منابع با مشارکت فراگیر مردم در این امر است.

امام جمعه شهرستان محلات با تاکید بر تلاش در سایه توکل به خداوند تصریح کرد: در جنگ سیاسی ستون اصلی، اعتقاد به خدا و ستون فرعی بصیرت است که همراهی این دوسبب حفظ استقلال کشور می‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه به دستورات اسلام توجه کنیم این دو ستون در جهان از ما قدرتی پدید می‌‌آورد که دشمنان را متحیر می‌کند.