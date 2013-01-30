11 تن کود شیمایی قاچاق در بجنورد کشف شد

سیدابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در پی بازرسی ماموران بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در یکی از انبارهای کود شیمایی استان 220 کیسه 50 کیلوگرمی کود شیمایی قاچاق کشف شد.

وی اظهار داشت: این کالاهای قاچاق در مجموع شامل11 تن کود شیمایی یارانه ای شامل کود اوره، فسفات آمونیوم، سوپرفسفات تریپل، ماکرو زارعت، فسفات پتاسیم و سوپرفسفات ساده بوده که از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

حسینی ارزش ریالی این مقدار کود کشف شده را 78 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: در این زمینه پرونده ای تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آذر ماه سال جاری نیز17 تن و 500 کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در شیروان کشف شده بود.

در آن زمان بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شیروان در بازرسی از یک انبار کود شیمیایی در این شهر 350 کیسه 50 کیلویی کود اوره و 10 کیسه 40 کیلویی آرد خبازی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

ارزش ریالی کود شیمیایی قاچاق کشف شده 70 میلیون ریال برآورد شد و ارزش ریالی 250 کیلوگرم آرد خبازی قاچاق نیز دو میلیون و 500 هزار ریال محاسبه شده بود.

این تخلف در حالی روی داده که آذر ماه سال جاری نیز 35 تن کود شیمیایی قاچاق توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شیروان کشف شد.

این میزان شامل 702 کیسه انواع کود یارانه ای ازته، فسفاته و پتاسه به ارزش ریالی بالغ بر 168 میلیون ریال بود که از یک واحد مرغداری که در حال بارگیری به مقصد نامعلومی بود؛ کشف و ضبط شد.

همچنین در اظهار نظری دیگر فرمانده مرزبانی خراسان شمالی نیز از کشف بیش از پنج تن کود شیمایی قاچاق در مرزهای غربی استان خبر داده است.

سرهنگ محسن عزیزی چندی پیش گفته بود که مرزبانان این استان امسال پنج هزار و 250 کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق را در مزرهای غربی این خطه کشف کرده اند.

