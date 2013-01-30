استعفای عابدینی در حال تایپ است/ معلوم نیست درودگر از کجا وارد ورزش شده!

علی احمدی سراوانی در گفتگو با مهر، در مورد بحث استعفای امیر عابدینی از مدیرعامل باشگاه داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: ایشان در حال تایپ نامه استعفای خود خطاب به قویدل رئیس هیات مدیره هستند زیرا به خاطر نتایج و مشکلات باشگاه دیگر نمی‌‍خواهد به همکاری‌اش با باشگاه ادامه دهد.

وی در مورد اعتراضات مردم رشت به عملکرد حمید درخشان و برکناری این مربی، تصریح کرد: سه‌شنبه شب هواداران داماش مقابل باشگاه و هتل اقامت تیم تجمع کرده و خواستار پایان همکاری با آقای درخشان بودند که با توجه به استعفای امیر عابدینی، وضعیت باشگاه نامشخص است.

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان در خصوص اتفاقات دربی گیلان هم افزود: متاسفانه صبح روز بازی یک SMSاز سوی صادق درودگر در سطح شهر پخش شد که با میزبانی مناسب در دربی گیلان، درس مردانگی را به باشگاه داماش نشان می‌دهیم، صحبتی که توهین واضح به باشگاه داماش و مردم شهر رشت بود. معلوم نیست ایشان از کجا وارد ورزش شده است زیرا با مصاحبه‌‌هایش جو بازی رفت را به هم ریخت و با این SMS هم شرایط سکوهای بازی برگشت را متشنج کرد.

سراوانی با بیان اینکه باشگاه داماش پیش از بازی رفت افشین چاووشی و مازیار زارع که مدت‌ها با هم مشکل داشتند را آشتی داد اما صحبت‌های درودگر همه چیز را به هم ریخت، افزود: 2 ساعت قبل از بازی به ابراهیمی، آبشک و مهدوی فحاشی شد، هواداران ملوان خبرنگار یکی از سایت‌ها که اهل رشت بود، را زدند، در طول بازی به کادرفنی و بازیکنان داماش فحاشی شد و شیشه اتوبوس‌های حامل هواداران تیم را هم شکستند، آقای درودگر واقعا درس مردانگی را به ما یاد داد.

وی با بیان اینکه صحبت حسن‌زاده در مورد اینکه اتفاق خاصی در این بازی رخ نداد، درست نیست، تاکید کرد: فیلم فحاشی‌ها و تصاویر اتوبوس‌های حامل هواداران داماش موجود است، آن‌وقت ایشان اینگونه اظهار نظر می‌کنند. اتفاقی که درست نیسا

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان در پایان گفت: من باید از هواداران تیم داماش که روز گذشته بیش از هواداران ملوان در ورزشگاه بودند و زیر باران تا دقیقه 90 تیم را تشویق کردند، تشکر می‌کنم و دست همه آنها را می‌بوسم.