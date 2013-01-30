سه شرط مجلس برای اجرای مرحله دوم هفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی افضلی فرد شامگاه سه شنبه در گردهمایی معتمدین و مسئولان استان با نمایندگان اردبیل اضافه کرد: تخصیص سهم تولید از یارانه، ارائه سهم بهداشت و درمان و عدم ایجاد شوک روانی به بازار از شروط مجلس در اجرای مرحله دوم این طرح است.

وی با بیان اینکه سهم تولید در مرحله اول این طرح محقق نشده است، تاکید کرد: اگر سهم تولید از یارانه ها در فاز اول این طرح تخصیص می یافت، بی شک در سال جاری 500 واحد تولیدی در سطح کشور تعطیل نمی شد.

این نماینده مجلس با اشاره به عدم پرداخت سهم حوزه درمانی کشور از محل هدفمندی یارانه ها متذکر شد: باید 10 درصد درآمدها به این بخش اختصاص می یافت، اما دولت با این ادعا که درآمد هدفمندی پایین بوده از پرداخت آن امتناع کرد.

وی تصریح کرد: البته باید این سئوال پرسیده شود که حتی اگر درآمد پایین بوده، چرا دولت سهم کمتری هم از این درآمد کم به بخش بهداشت و درمان کشور تخصیص نداده است.

افضلی فرد همچنین با اشاره به افزایش قیمتها در کشور، عدم ایجاد شوک روانی در بازار را از سومین شروط مجلس برشمرد و عنوان کرد: اگر اصلاح قیمت 50 درصد باشد، طبیعی است اما اگر 300 درصد باشد این دیگر طبیعی نیست و مجلس با ایجاد شوک مجدد مخالف است.

وی با اشاره به اختلاف دولت و مجلس و جلسه تیم اقتصادی دولت با نمایندگان و رهبر معطم انقلاب بیان داشت: در شرایط کنونی بیشترین آسیب را کسانی می بینند که بیشترین هزینه را برای نظام و انقلاب داده اند.

نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه ولایی بودن را باید در عمل نشان دهیم نه در حرف، افزود: برعکس این تفکر که ولایت انسان را محدود می کند باید اشاره کرد که ولایت از سنخ شجاعت بوده و باعث تقویت روحیه است.