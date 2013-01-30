کمک یک و نیم میلیارد دلاری به سوریها / وخامت اوضاع انسانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان کنفرانس موسوم به کمک کنندگان به ملت سوریه در کویت درباره وخیم تر شدن اوضاع انسانی در سوریه هشدار داد.



بان کی مون با نادیده گرفتن نقش کشورهای غربی و متحدان آنها در ناامن کردن سوریه و افزایش رنج و مشکلات مردم این کشور گفت سوریه با یک فاجعه انسانی روبرو است که روز به روز وخیم تر می شود.



وی همچنین اعلام کرد شرکت کنندگان در کنفرانس کویت، تعهد دادند مبلغ یک و نیم میلیارد دلار به سوریها کمک کنند.



اسکای نیوز عربی همچنین از ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریستها در دمشق و حمص و حومه دمشق خبر داد که 55 کشته به جا گذاشت.

