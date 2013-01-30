به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست پیشگیری از نگهداری کالای قاچاق شهرستان دشتستان اظهار داشت: به منظور پیشگیری از نگهداری کالای قاچاق و غیرمجاز تمام مکان‌های تخلیه و بارگیری کالا اعم از انواع انبار، سردخانه، سیلو، مخزن، واحدهای تولیدی، معادن، کارگاه‌های ساختمانی و واحدهای خدماتی می‌بایست نسبت به دریافت شناسه واحد خود اقدام کند.

وی اضافه کرد: هرگونه مکانی که می‌تواند به نوعی مبدا بارگیری یا مقصد تخلیه کالای تجاری محسوب شود موظف است تا با مراجعه به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تکمیل اطلاعات درخواست شده ، برای مکانهای مربوطه شناسه واحد ذخیره سازی یا نگهداری کالا دریافت کند.

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان دشتستان افزود: از اول اسفندماه سال جاری محموله‌های فاقد بارنامه یا داری بارنامه‌هایی که شناسه معتبر مبدا بارگیری و مقصد تخلیه در آن درج نشده باشد توسط مراجع ذی‌صلاح توقیف و مطابق با قوانین حاکم بر کالای قاچاق و غیرمجاز با آنها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: همه واحدهای صنعتی، واحدهای نیمه تمام و معادنی که از وزارت صنعت معدن تجارت، شناسه کسب و کار(شناسه تولید) 12 رقمی دریافت کرده‌اند، لازم نیست فرم‌ها را تکمیل و شناسه جدید برای واحد تولیدی خود دریافت کنند بلکه شناسه‌های قبلی برای استفاده به عنوان شناسه مبدأ یا مقصد در بارنامه برای آنها فعال خواهد شد.

محمدزاده خاطرنشان کرد:‌ چنانچه این واحدها دارای انبار یا هر واحد تخلیه بارگیری کالا در زیرمجموعه خود هستند که دارای آدرس پستی متفاوتی از محل خط تولیدی آنها است، موظفند تا با تکمیل فرم‌های مربوطه در این سامانه، برای آنها شناسه مستقل دریافت کنند.

وی گفت:‌ همه انبارها و سردخانه‌هایی که از سازمان صنعت معدن و تجارت استان، شناسه 13 رقمی دریافت کرده‌اند، شناسه آنان برای مدت شش ماه برای استفاده در محل شناسه "مبدأ بارگیری" یا "مقصد تخلیه" در بارنامه فعال خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت:‌ دریافت شناسه جدید 12 رقمی از این سامانه بلامانع بوده و از خرداد سال آینده، شناسه‌های 13 رقمی در صدور بارنامه‌ها فاقد اعتبار خواهد بود.

وی در پایان یادآورشد: تمامی انبارها و سردخانه های دارای شناسه 13 رقمی به سامانه behinyab.ir بخش بنگاه‌ها ، قسمت دریافت شناسه برای واحد نگهداری یا ذخیره‌سازی کالا مراجعه کرده و شناسه 12 رقمی جدید خود را دریافت کنند.