ملتی که با ریشه‌ اش ارتباط نداشته باشد ملتی مغلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی خاتمی، قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب، با بیان اینکه فلسفه شکل گیری، تداوم و پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران باید در قالب های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، افزود: نسل امروز به عنوان نسل آگاه و تشنه آشنایی با انقلاب اسلامی باید با اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه معجزه امام راحل بازگرداندن هویت فکری و سیاسی به ملت ایران بود، ادامه داد: بعد از مشروطیت به ملت ایران باورانده بودند که ایرانی‌ها نمی‌توانند کاری انجام دهند و برای زنده ماندن باید زیر سایه استعمارگران قرار گیرند و حتی روشنفکران آن دوره مانند تقی‌زاده بر این باور بودند که ملت ایران برای متمدن بودن باید از فرق سرتا نوک پا شبیه فرنگی‎ها باشند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: امام در یک حرکت بزرگ این سد را شکست و اگر گفته شود که امام معجزه کرد مبالغه آمیز نخواهد بود. در آن دوره دنیا به 3 قطب تقسیم شده بود ایران در جمع کشورهای عقب مانده که به نام در حال توسعه شناخته می‌شد قرار داشت که نمونه بزرگ آن کشورهای آفریقایی است که غنی‌ترین منابع را دارند ولی از لحاظ مادی فقیرترین هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: دنیا بین 2 ابرقدرت شرق با رهبری شوروی و ابرقدرت غرب به سرکردگی آمریکا قرار داشت و امام راحل زمانی که هم ابرقدرت غرب و ابرقدرت شرق به ایران نظر داشتند و از حکومت شاه دفاع می‌کردند به مبارزه برخواست و با هر 2 قدرت جنگید و انرژی‌های مردم ایران را به فعل درآورد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: با وجود تمام توطئه‌ها دشمن معترف است، ایران توانسته است بخش بزرگی از تاریخ را بسازد و هزینه این استقلال و سربلندی را با شهادت و جانبازی بسیاری مردم پرداختند.

وی افزود: هویت سیاسی و معنوی ملت با ریشه‌ تاریخی آن رابطه دارد و ملتی که ریشه خود را فراموش کرده باشد مثل درختی است که شاخ و برگ و میوه دارد ولی ریشه آن را بریده‌اند و به زودی خشک خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: یکی از شگردهای استعمارگران برای سلطه، فاصله انداختن بین نسل موجود و گذشته است و ملتی که احساس ریشه نکند ملت بی‎هویتی خواهد بود و در معرض آسیب‎ها و تهاجم‌ها قرار دارد و این تعبیر زیبایی است که چنین ملتی همانند درختی است که از انتها بریده شده و اگر گل و میوه نیز بدهد زودخشک می‌شود.