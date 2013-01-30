به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از جشنواره بین المللی تئاتر فجر دانیال حکیمی با بازی در نقش "بلبل" قهرمان شناخته‌شده نمایشنامه اکبر رادی در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. هادی مرزبان کارگردان این نمایش است که قبلا نیز در سال 63 این اثر را روی صحنه برده است اما در این اجرا قرارست تماشاگران شاهد ارائه فضایی جدید و امروزی‌تر باشند.

ایرج راد، روح الله کمانی، صدرالدین حجازی، امیریل ارجمند، علی خازنی، علی رامز، مژگان خالقی، پرستو دامغانی و مهدی عبادتی دیگر بازیگران این نمایش هستند.

در این نمایش به افرادی پرداخته می‌شود که چون قارچ در سایه رشد می‌کنند و بدون این که حق آنها باشد پله‌های ترقی را طی می‌کنند و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نیستند.

نمایش "پلکان" امروز چهارشنبه11 بهمن ساعت 19 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود و پس از برگزاری این رویداد هنری در همین سالن اجرای عمومی خواهد شد.

همچنین در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر نیز نمایش "شب بخیر کوچولو" به کارگردانی فرشاد منظوفی‌نیا روی صحنه می‌رود.

لعیا زنگنه که از هنرمندان شناخته‌شده و فعال عرصه سینما و تلویزیون است در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازد. این بازیگر که دانش‌آموخته تئاتر است فعالیت خود را با بازی در نمایش "یادگار سال‌های شن" به کارگردانی علی رفیعی آغاز کرده در دهه 70 با حضور در مجموعه تلویزیونی "در پناه تو" به کارگردانی حمید لبخنده به عنوان یک چهره بازیگری معرفی و شناخته شد.

محبوبه بیات، امید زندگانی، سجاد زارع و بهاره کریم‌زاده دیگر بازیگران این نمایش هستند و بازیگران خردسالی مثل امیرحسین خوشبویی، مجتبی خوشبویی و کیانا فتح‌نیا نیزدر این نمایش حضور دارند. امید یوسفی آهنگسازی نمایش، پیمان زواره دستیار کارگردان و سروش غفاری عکاسی این نمایش را بر عهده دارند.حسن عابدی نویسنده این نمایش است.

"شب بخیر کوچولو" در دو نوبت 17 و 19:30 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.