آغاز تهیه سند راهبردی مدیریت شهری از آبان ماه سال گذشته در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صبوری ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از سند راهبردی مدیریت شهری که در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد بیان کرد: از آبان ماه سال گذشته به دستور شهردار قم که اهتمام ویژه ای به تهیه سند راهبردی مدیریت شهری داشتند ایجاد این سند در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: پس از پنج ماه با تشکیل کارگروه های مختلف کار ایجاد سند راهبردی مدیریت شهری به پایان رسید.



معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قم ادامه داد: سند راهبردی مدیریت شهری پس از تهیه به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید و اکنون نیز این سند در دستور کار قرار گرفته و همه سازمان های وابسته در حال اجرای آن هستند.



وی گفت: در این سند به تدوین چشم انداز برای شهر قم در افق 20 ساله و چهار افق پنج ساله پرداخته شده است.



صبوری بیان کرد: امیدواریم با اجرای این اولویت ها گام موثری را در خدمت گذاری مطلوب به همشهریان داشته باشیم.