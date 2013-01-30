عبدالکریم جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از افتخارات و عوامل عزت بخش نظام مقدس جمهوری اسلامی وحدت و همدلی بین همه مسلمانان با تدبیر امام راحل عظیم الشان است که هر ساله به مناسبت سالگرد میلاد مسعود نبی اکرم تداعی می شود و همگان بر تداوم آن پای می فشارند.

وی وحدت شیعه و سنی را مثال زدنی خواند و افزود: امروز وحدت بین شیعه و سنی، مسلمانان را به یک قدرت واحد علیه استکبار تبدیل کرده به طوری که مستکبرین از هیچ چیزی به جز اتحاد مسلمین وحشت ندارند.

نماینده مردم بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: این وحدت بر مبنای دین، قرآن و پیامبر واحد شکل پیدا کرده است و تا توجه به دین، قرآن و پیامبر سرلوحه کار مسلمانان باشد این اتحاد نیز پابرجاست و آمریکا و ایادی داخلی اش نسبت به ایجاد اختلاف مایوس و ناامیدند.

جمیری گفت: بر همین اساس همه ما وظیفه داریم وحدت را به عنوان یکی از ارکان اساسی شکل گیری نظام اسلامی مهم بشماریم و از هر کاری که زمینه تضعیف وحدت را به وجود می آورد پرهیز کنیم.

وی افزود: وجود مبارک رهبرانقلاب اسلامی امروز عامل این وحدت و سربلندی امت اسلام در سرتاسر عالم است.