نظرسنجی از واحدهای تولیدی اردبیل/ تامین نقدینگی نیاز اصلی

حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل مشکلات موجود در بخش صنعت استان مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی زمینه مشارکت فکری و ارائه نظر در مورد مشکلات جاری را برای واحدهای تولیدی استان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه این مشارکت فکری خواهد توانست مهمترین دغدغه های تولید کننده را از زبان خود وی انعکاس دهد، اضافه کرد: با شناسایی مشکلات در نظر داریم راهکارهای عملیاتی مختلفی را پیش پای تولید کننده بگذاریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات نظرسنجی تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر فرآیند تولید است.

وی با بیان اینکه مطالبات تولیدکنندگان از سهم یارانه مطابق با وعده های دولت پرداخت نمی شود، ادامه داد: در وضعیت تحریم سهم هدفمندسازی یارانه می تواند در احیا و ادامه روند تولید یک واحد صنعتی نقش اساسی داشته باشد.

نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی اردبیل

پیرموذن افزود: بیان حجم تولید، میزان اشتغال، حجم فروش، هزینه تمام شده تولید محصولات، قیمت فروش محصولات، صادرات و واردات، مطالبات از مشتریان، تامین مواد اولیه و استفاده از تسهیلات از مواردی است که در نظرسنجی ها از تولید کنندگان خواسته شده است.

وی تاکید کرد: بررسی اولیه این نظرات نشان می دهد مشکل نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل معتقد است برای گریز از موانع توسعه صنعت در استان ضروری است حمایتهای دولتی و به ویژه تسهیلاتی مناسب از تولید کننده به عمل آید.