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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

سرهنگ زحمتکش:

80 درصد از جرایم اینترنتی توسط پلیس فتا در استان کرمانشاه کشف شد

80 درصد از جرایم اینترنتی توسط پلیس فتا در استان کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: کشف جرایم اینترنتی در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته و 80 درصد از جرایم صورت گرفته نیز کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسدالله زحمتکش ظهر چهارشنبه طی نشستی خبری در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: با توجه به مساعدت رسانه ها، پلیس فتا که تا حدودی ناشناخته بوده هم اکنون در نزد مردم شناسانده شده است.

وی افزود: اگر مردم مشکلی در مورد فضای مجازی داشته باشند با پلیس فتا در میان بگذارند.

وی ادامه داد: در 10 ماهه سپری شده از سال جاری تا کنون 125 فقره جرایم اینترنتی داشته ایم که 102 فقره از این جرایم کشف شده و مابقی در حال پیگیری است.

زحمتکش گفت: نسبت به سال گذشته کشف جرایم اینترنتی رشد 40 درصدی داشته و 80 درصد از جرایم صورت گرفته کشف شده است.

وی از مهمترین جرایم را کلاهبرداری از طریق حساب های بانکی دانست و یادآور شد: تاکنون رسانه های محلی و صدا و سیما در این خصوص با ما همکاری خوبی داشته و ما را یاری داده اند.

وی در خصوص اینترنت ملی گفت: اینترنت ملی  از سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی در مورد اهمیت نصب دوربین در کافینت ها گفت: سعی بر این داشته ایم، کافینت های موجود در استان کرمانشاه را قانونمند کنیم که در اینخصوص شناسایی ها انجام و پرونده ها تشکیل داده شده و کافینت ها را تحت پوشش قرار داده ایم.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: با توجه به سنگین بودن هزینه نصب دوربین مهلت نصب دوربین برای کافینت ها تا پایان سال تعیین شده است.

وی افزود: پلیس فتا موظف است جرایمی که عمومی شناخته شده و شاکی خصوصی دارند و هم چنین جرایمی چون توهین به افراد در سایت های اینترنتی را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی ادامه داد: به حمدالله معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بسیار فعال بوده و با برنامه ریزی های به عمل آمده و استفاده از تجارب کارشناسان مربوطه برشورها و سی دی هایی در این رابطه برای مدارس، دانشگاه ها و ادارات در نظر گرفته است.

زحمتکش گفت: با توجه به اینکه پلیس فتا، پلیس نوپایی است با سرمایه گذاری های به عمل آمده کارکرد خوبی خواهد داشت و مهندسین پلیس فتا از بهترین ها انتخاب شده اند.

وی در ادامه به خانواده های کرمانشاه در خصوص ورود به فضای مجازی هشدارهایی داد و گفت: اطلاعات حساب وکارت بانکی خود را از طریق پیامک به دیگران ارسال نکنید.

وی افزود: هنگام وارد کردن رمز اینترنت بانک، حتما از صفحه کلید امنیتی استفاده کنید، روی کارت بانکی رمز خود را یادداشت نکنید، عکس های خود را بر روی اینترنت قرار ندهید و هم چنین عکس خود را برای کسانی که نمی شناسید ارسال نکنید.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بر روی اینترنت مردم می توانند وانمود کنند که شخص دیگری هستند، به آنها اعتماد نکرده و حرف های آنها را باور نکنید.

وی افزود: به سایت های دوستیابی و همسریابی در فضای مجازی اعتماد نکنید، از قرار دادن آدرس خود در اختیار دیگران خودداری کنید.

سرهنگ زحتمکش در پایان شماره های 2182468- 2182397 را اعلام کرد و گفت: شهروندان کرمانشاهی می توانند برای  اعلام تخلفات اینترنتی و خصوصا کافینت های متخلف با این شماره تماس گرفته و پلیس فتا را مطلع سازند.

وی هم چنین آدرس، خیابان بنت الهدی صدر، ستاد فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، پلیس فتای کرمانشاه را برای مراجعه حضوری مردم اعلام کرد.
 

کد مطلب 1803971

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