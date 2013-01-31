قایق های شکسته و پیستی که هرگز ساخته نشد/تمرینات تیم کائوپولو در استخر

الهام تحقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرینات تیم قایقرانی خراسان رضوی در استخر کوثر مشهد برگزار می شود اما ساعت برگزاری تمرینات مناسب نیست و صدای برخی خانواده ها را در آورده است.

عضو تیم ملی کانوپولوی ایران افزود: ساعت تمرینات مان از 19.30شروع می شود و اغلب تا ساعت 21 نیز به طول می انجامد که همین مسئله باعث دلخوری برخی خانواده ها شده و از اینکه دخترانشان کمی دیرتر به منزل می رسند نگران هستند.

تحقیقی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها حامی قایقرانان استان رئیس هیئت قایقرانی است گفت: البته به لطف رئیس هیئت قایقرانی استان برای بچه های تیم دو تا سرویس در نظر گرفته شده است اما خانوده ها باز هم نگران هستند.

وی افزود: سال های گذشته مسئولان ورزش استان حداقل یک سری به بچه های ورزشکار ما می زدند اما امسال از ابتدای سال تا کنون هیچکدام از مسئولان ورزش استان حالی از ما نپرسده اند.

سرمربی تیم کانوپولوی خراسان رضوی در لیگ برتر با اشاره به ساعت تمرینی قایقرانان بیان کرد: در صورتی که ساعت تمرینی بچه ها به یک زمان مناسبتری تغییر کند کمک خوبی به بانوان قایقران خواهد شد.

تحقیقی افزود: با توجه به اینکه برخی از بازیکنان تیم مان دانشجو هستند در پایان روز با مقداری خستگی ناشی از فعالیت های که در طول روز داشته اند باید تمرین کنند که همین مسئله کمی از شادابی تمرینات خواهد کاست.

حقوق ها جوابگوی زحمات بچه ها نیست

وی اظهار کرد: هیچ کدام از ورزشکاران ما در آمد خاصی در ورزش قایقرانی ندارند و اغلب قراردادها جزئی است.

دارنده چهار نشان طلای کانوپولوی آسیا افزود: بحث مالی در قایقرانی اصلا مطرح نیست و تنها چیزی که بچه ها را رو به جلو هدایت می کند فقط عشق و علاقه به انجام این ورزش است.

تحقیقی عدم ورود بخش خصوصی و نبود اسپانسر را دلیل در آمد زا نبودن قایقرانی دانست و تاکید کرد: در صورتی که اسپانسر و حامی مالی وجود داشته باشد شاید درآمد ورزش کاران نیز بهتر شود اما در حالی که کمک چندانی از جانب مسئولان ورزش پرداخت نمی شود عدم حضور حامی مالی نیز دست هیئت قایقرانی را بسته نگه داشته است.

وی افزود: مبالغ و حقوقی که به قایقرانان حتی در سطح ملی پرداخت می شود به هیچ عنوان جوابگوی زحمات بچه ها نیست.

قایق های شکسته و پیستی که هرگز ساخته نشد

بازیکن تیم ملی کانوپولوی کشور با اشاره به شنیده هایش درباره پیست قایقرانی مشهد تصریح کرد: سال هاست که شنیده ام قرار است در مجموعه ورزشی ثامن الائمه(ع) پیست قایقرانی احداث شود اما تا الان چیزی به چشم ندیده ام.

تحقیقی افزود: آرزوی قایقرانان خراسانی داشتن یک پیست مخصوص قایقرانی است و امیدوارم این پیست روزی ساخته شود تا ورزش دوستان خراسانی به آرزوی دیرینه شان برسند.

وی با اشاره به وجود قایق های شکسته ای که در تمرینات مورد استفاده قرار می گیرد بیان کرد: تعدادی قایق خوب برای استفاده قایقرانان رشته آب های آرام در اختیار داریم اما قایق های که در کانو پولو مورد استفاده قرار دارد فرسوده و شکسته است.

دارنده چهار نشان طلای کانوپولوی آسیا افزود: اگر موقعیت مالی و اقتصادی به مسئولان اجازه می داد تا تعدادی قایق جدید کانوپولو در اختیار تیم استان قرار می گرفت قسمتی از مشکلات مان حل می شد.

حضورم در اردوی آینده تیم ملی قطعی نیست

تحقیقی گفت: در دوره قبل که اردوی آمادگی در دریاچه آزادی برگزار شده بود از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شدم.

وی افزود: سه نفر از دکترهای متخصص پس از معاینه گفتند باید عمل شوی اما تشخیص دکتر فدراسیون مبنی بر استراحت و یکسری کار های درمانی غیر از جراحی بود که خوشبختانه این توصیه ها باعث شده حدود 80 درصد از آسیب دیدگی ام برطرف شود.

وی بیان کرد: در صورتی که بتوانم به صد در صد آمادگی برسم و آسب دیدگی کتفم به طور کامل بر طرف شود در اردوی آمادگی تیم ملی شرکت خواهم کرد در غیر این صورت حضورم در اردوی آینده تیم ملی قطعی نیست.

مربی تیم ملی فرانسه گفت شگفتی ساز می شوید

تحقیقی که سابقه حضور در مسابقات جهانی هلند، کانادا و ایتالیا را در کارنامه ورزشی اش دارد با اشاره به حضور تیم بانوان ایران به عنوان تنها کشور مسلمان و با حجاب در مسابقات آسیای و جهانی اظهار کرد: وقتی بانوان ایرانی با حجاب کامل در مسابقات جهانی شرکت کرده بودند ورزش کاران و مربیانی که ما را با پوشش خاص خودمان می دیدند تعجب می کردند.

وی افزود: بانوان دیگر کشورها از ما می پرسیدند شما با این پوششی که دارید اگر چگونه می توانید مسابقه دهید و در صورتی که لباس هایتان خیس شود چه کار خواهید کرد.

عضو تیم ملی کانوپولوی کشور افزود: پس از اولین مسابقه تیم ایران مربی تیم فرانسه که شگفت زده شده بود خطاب به مربیان تیم ایران گفته بود تیم شما با کسب تجربه بیشتر در مسابقات آینده شگفتی ساز خواهد شد.

تحقیقی گفت: متاسفانه تیم ملی ایران به دلیل تعلیق فدراسیون مسابقات جهانی 2012 را از دست داد و ما نتوانستیم در این مسابقات شرکت کنیم.

وی با اشاره به تجربیات خوب اعضای تیم ملی بانوان کانوپولوی کشور تاکید کرد: تیم بانوان ایران در آسیا جزء برترین ها به حساب می آید.

دور برگشت مسابقات لیگ برتر کانوپولو از هفته آینده



بانوی 27 ساله مشهدی که حدود هشت سال از عضویتش در تیم ملی کانوپولو ایران می گذرد با اشاره به مسابقات لیگ برتر کانوپولو در قسمت بانوان اظهار کرد: مسابقات دور برگشت لیگ برتر کانوپولو از هفته آینده شروع خواهد شد.

تحقیقی افزود: تیم خراسان در دور رفت و در پایان نیم فصل اول در جایگاه دوم جدول لیگ قرار گرفت که سعی می کنیم با جبران نتایج در دور برگشت بتوانیم با قدرت در صدر جدول قرار بگیریم.

وی از اعزام تیم کانوپولو لیگ دسته یک استان به اصفهان خبر داد و افزود: از روز جمعه سیزدهم بهمن ماه سه بازی حساس در لیگ دسته یک خواهیم داشت.

گفتگو: رضا آرمانیان