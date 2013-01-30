استقبال خوب مردم همدان از ورزشکاران المپیکی‌

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، در سومین روز برگزاری ششمین جشنواره زمستانی همدان کاروان مدال آوران و قهرمانان ادوار مختلف بازی‌های المپیک به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین همدان وارد شدند.

همدان با همکاری کمیته ملی المپیک برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران در مراسمی ویژه هم‌زمان با برگزاری ششمین جشنواره زمستانی همدان و در شب میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق (ع) از مدال آوران و قهرمانان 1948 لندن تا 2012 لندن و خانواده این افتخارآفرینان تقدیر و تجلیل خواهد کرد.

در ابتدای ورود این کاروان معاونان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان، افتخاری مدیرکل و منعم معاون اداره کل ورزش و جوانان استان و جمع کثیری از روسای هیئت‌های ورزشی استان همدان با تقدیم شاخه‌های گل از این افتخارآفرینان و خانواده این عزیزان استقبال کردند.

در این کاروان که تاریخ 64 ساله حضور در المپیک را به همراه خود دارند چهره‌هایی مانند امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای کشتی 1956 ملبورن (نخستین مدال طلای ایران در بازی‌های المپیک)، محمد نصیری دارنده مدال طلای وزنه برداری 1968 مکزیکوسیتی، مهدی یعقوبی دارنده مدال نقره 1956 کشتی ملبورن، منصور برزگر دارنده مدال نقره 1976 کشتی مونترآل، عسکری محمدیان دارنده مدال‌های نقره کشتی 1988 سئول 1992 و بارسلون، مسعود مصطفی جوکار دارنده مدال نقره کشتی 2004 آتن، صادق گودرزی دارنده مدال نقره کشتی 2012 لندن، ابراهیم سیف‌پور دارنده مدال برنز 1960 رم، ابراهیم جوادی‌پور دارنده مدال برنز کشتی 1972 مونیخ و مراد محمدی دارنده مدال برنز کشتی 2008 پکن دیده می‌شود.

مراسم باشکوه تجلیل از این افتخارآفرینان با حضور روسای فدراسیون‌های مختلف ورزشی و رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و مسئولان کشوری و استانی عصر دوشنبه 9 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای شهر همدان برگزار خواهد شد.

ششمین جشنواره زمستانی همدان که از پنجم بهمن در این دیار کلید خورد تا دهم بهمن ماه با حضور مسئولان کشوری، میهمانان داخلی و خارجی و همچنین 29 تن از سفرا، کارداران و رایزنان فرهنگی کشورهای مختلف و 25 نفر از مدال‌آوران و قهرمانان ادوار مختلف المپیکی سال‌های 1948 تا 2012 لندن در همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین، برپا است.