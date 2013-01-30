برگزاری مانور "آرامش، پناهگیری و آمادگی" در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 تهران با اعلام این خبر گفت: در راستای سازماندهی مطلوب مدیریت بحران و همچنین تشکیل خانه های دوام در سرای محلات ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 20 تهران طبق یک سناریوی فرضی با نواختن زنگ زلزله، چگونگی اعلام خطر، پناهگیری صحیح، تخلیه و خروج اضطراری را با همکاری گروه دوام و اهالی محله استخر در سرای محله استخر شبیه سازی کرد.

محسن کریمی کاربردی کردن آموخته های شهروندان پیرامون زلزله را از مهمترین اهداف این نوع مانورها برشمرد و افزود: براساس سناریوی فرضی از پیش تعیین شده در اثر فعال شدن گسل شناور، زلزله ای به وقوع پیوست و حاضرین درسرای محله بعد از وقوع زلزله پناهگیری صحیح، تخلیه و خروج اضطراری به شیوه صحیح را عملیاتی کردند.

وی با اشاره به همکاری گروه دوام و حضور سازمانهای تخصصی در مانور سرای محله استخر از جمله آتش نشانی و اورژانس تصریح کرد: زلزله فرضی موجب زخمی شدن دو کودک شد که مصدومان به شیوه صحیح و درست حمل و به محل امن در محوطه انتقال داده شدند.

کریمی با اشاره به اینکه شهروندان و کادر عملیاتی آموزشهای لازم درباره زلزله، نحوه واکنش، پناهگیری صحیح و تخلیه اضطراری را می گذرانند، ادامه داد: به منظور توانمندسازی گروه های دوام (واکنش اضطراری) محلات در مقابله با حوادث غیرمترقبه و مواقع بحرانی کارگاه آموزش عملی چادرزنی با حضور اعضای داوطلب واکنش اضطراری محله استخر برگزار شد.

وی در پایان عنوان داشت: در این مانور با حضور کارشناس سازمان آتش نشانی پرسنل شاغل در سرای محله و ساکنان این محله با اصول ایمنی و آتش نشانی و روشهای کنترل و پیشگیری از آتش ‌سوزی آشنا شدند.

زنگ انقلاب توسط شهرداران مدارس جنوب تهران نواخته شد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران از نواخته شدن زنگ انقلاب توسط شهرداران مدارس این منطقه خبر داد و به تشریح فعالیتهای دهه مبارک فجر ویژه دانش آموزان پرداخت.

حبیب الله غفوری در حاشیه مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شهید رجایی که با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری، معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرری و معاون آموزشی اداره کل نوسازی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد، گفت: با نواخته شدن زنگ انقلاب توسط شهرداران مدارس برنامه های سال جاری دهه فجر انقلاب اسلامی در این منطقه آغاز شد.

وی افزود: برپایی تورهای گردشگری آشنایی با انقلاب، نمایشگاه عکس و نقاشی و اجرای تئاترهای تاریخی از جمله فعالیتهایی است که برای دانش آموزان این منطقه در نظر گرفته شده است.

غفوری به اهمیت آشنایی دانش آموزان با مهمترین بخش از تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت اجرای فعالیتهای مورد اشاره در سطح مدارس بر عهده شهرداران مدارس است که تأثیر بسزایی در کسب تجربه های مدیریتی و ارتقای حس مسئولیت پذیری آنان دارد.

وی ادامه داد: حضور در محل جلوس امام خمینی(ره) و نثار شاخه های گل و غبارروبی مزار شهدای انقلاب اسلامی از دیگر برنامه هایی است که در این ایام تدارک دیده شده است که دانش آموزان می توانند به همراه خانواده های خود شرکت کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران در پایان با اشاره به هویت بخشی سیمای بصری شهر متناسب با ایام الله دهه فجر، تصریح کرد: آذین بندی و آراستگی مدارس به ریسه های رنگی و پرچمهای ایران از دیگر اقداماتی است که با پیگیریهای شهرداران مدارس انجام شده است.