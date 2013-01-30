به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمد آتش زر در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم گفت: سازمان میادین یکی از سازمانهای مهم خدمت رسان است که با برنامه ریزی مناسبتر میتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه کند.
وی بیان داشت: هم اکنون سازمان میادین ما در سیاستگذاری میوه دخیل نیست و فقط نظارت بر مکان دارد در حالی که سازمان میادین دیگر شهرها در این زمینه موفق بوده و باید قم نیز از آنها الگو بگیرد تا مایحتاج مردم ارزان به دست مصرف کننده برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: این سازمان میتواند به گونهای فعالیت کند که واسطهها را حذف کرده و سود محصول را به باغدار برسانند و محصول ارزان به دست مردم بدهند.
وی در زمینه جایگاههای CNG داخل شهر نیز گفت: باید در این زمینه مشکلات ساماندهی شود و مشکلات پرسنل این مراکز نیز رفع شود.
حجت الاسلام آتش زر ابراز داشت: یکی از معضلات شهر وجود دکههای شهری است که باید اینها جمع آوری شوند که موجب بروز مشکلات بسیاری برای مغازهها شده است.
وی بیان داشت: این سازمان در خصوص بازار روزها نیز باید سیاست مدون داشته باشد و اقدام به نظارت اساسی نماید.
سازمان میادین شهرداری در تامین مایجتاج مردم در شب عید تلاش کند
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این دیدار گفت: باید سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم به گونهای رفتار کند تا واسطهها حذف شود و با برنامه ریزی دقیق مایحتاج مردم در شب عید را تامین کنند.
مجید اخوان با بیان اینکه یکی از مسائل مهم این سازمان، نظارت است که باید با نهایت دقت انجام شود، افزود: یکی از مکانهایی که باید نظارت شود، دکهها است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این سازمان وظیفه دارد در این راستا به خوبی عمل کند.
وی با اشاره به گردش مالی سازمان میادین گفت: این سازمان بعد از شهرداری بیشترین گردش مالی را دارد و به همین منظور از حساسیت خاصی برخوردار است.
اخوان ادامه داد: شورا در خصوص نظارتها دغدغههایی دارد که امیدواریم رفع شود و سازمان میادین با نهایت دقت در این زمینه بکوشد.
وی در خصوص در آمد سازی سازمان میادین گفت: یک نکته ای که در این راستا مهم است این بوده که در میدان شهید رجایی موضوع سرقفلی ها را مد نظر قرار داده و با توجه به سرقفلیهای میلیاردی باید در قراردادها بازنگری بیشتری شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فعالیت بازارهای روز در شهر گفت: این بازارها اهمیت بسیاری دارند و باید کارایی بیشتری داشته باشند.
سازمان میادین نظارت جدی بر بازارهای هفتگی داشته باشد
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم نیز در این دیدار با اشاره به فعالیتهای بازار هفتگی گفت: متاسفانه هیچ نظارتی بر این بازارها وجود ندارد و سازمان میادین باید فعالانه در این زمینه اقدام کند.
عباس ذاکریان گفت: یکی از وظایف این سازمان نظارت و ساماندهی بر وضعیت جایگاههای cng است و باید برای این کار برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
وی بیان داشت: باید سازمان میادین به گونهای برنامه ریزی کند که تا پایان امسال تمام مشکلات این جایگاهها و نیروهای آنها برطرف شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به میدان میوه و تره بار داخل شهر گفت: این میدان نیز باید از داخل شهر جمع آوری شود زیرا علاوه بر مشکلات محیطی موجب بروز مشکلات ترافیکی بسیاری هم شده که در صورت جمع شدن آن، فضای سبز شهری ایجاد خواهد شد.
ذاکریان یکی از نیازهای شهر را جمعه بازار خودرو عنوان کرد و گفت: از این موضوع استقبالهای بسیاری خواهد شد ودر حال حاضر بسیاری از قمی ها به تهران میروند تا خودروی خود را خرید نمایندو سازمان باید ضمن جانمایی مناسب اقدامات لازم را انجام دهد .
وی با تاکید بر ساماندهی مشاغل گفت: برخی از مشاغل هستند که مزاحمتهای بسیاری برای مردم ایجاد میکنند که باید این صنوف از داخل شهر جمعآوری شوند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در ورودیهای شهر که به عنوان چشم شهر محسوب میشوند مشکلات بسیاری به وجود آمده و حتی تعمیرکاران خودرو در این نقاط شهر از پیاده روها نیز برای تعمیر خودروها استفاده میکنند.
برنامه ریزی سازمان میادین با افق 20 ساله باشد
رئیس شواری اسلامی استان قم همچنین در دیدار اعضای شواری اسلامی شهر قم از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قم گفت: باید به گونهای باشد که برنامههای سازمان میادین در افق چشم انداز معرفی شود تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند.
محمدرضا باقرپناهی در گفت: آنچه که الان مهم است این نکته بوده که شاید تا کنون موقعیت شهر قم ایجاب نمیکرده اما با توجه به گسترش روز افزون جایگاه شهر قم و عبور و مرورهای متعدد باید برنامه ریزیهای این سازمان هم برای 15 تا 20 سال آینده باشد.
وی تصریح کرد: باید به جایگاهی برسیم که سازمان ما بتوانید به سازمان تهران سرویس ارائه کند و درآمد زایی کند.
عضو شواری اسلامی شهر قم با بیان اینکه این سازمان باید با شبکه توزیع کشوری هماهنگ باشد گفت: برای رسیدن به این موضوع نیازمند برخی زیرساختها از جمله سردخانه است که باید به آن توجه داشته باشد.
راه اندازی معاونت سرمایه گذاری برای نخستین بار در سازمان میادین
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم نیز در این بازدید از راهاندازی معاونت سرمایه گذاری و بخش خصوصی برای نخستین بار در سازمان میادین شهردای قم خبر داد و گفت: با این کار در تلاش هستیم تا حمایتهای مردمی را گسترش داده و سرمایه گذاری را ارتقا دهیم.
حسن قنبری گفت: پس از حضور بنده در این سازمان نخستین کاری که صورت گرفت مجوز نصب چادرها را حذف کردیم و جمع آوری دکهها را نیز در دستور کار قرار دادهایم.
وی بیان داشت: در خصوص دکههای مطبوعاتی نیز تمامی کارهای آن را به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سپردهایم و قرار است آنها بررسی کنند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با اشاره به ایجاد میدان میوه و تره و بار گفت: در مناطق هشت گانه شهری این موضوع را در دستور کار داریم و قرار است جانمایی صورت گرفته و بازارچهها ایجاد شود.
وی در خصوص هفته بازارها هم گفت: در این زمینه نیز در تلاش هستیم که از شکل سنتی آنها را خارج کرده و ساز و کار مشخصی را تعریف کنیم.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم ابراز داشت: در زمینه ورود سازمان میادین در سیاست گذاری قیمت میوه نیز باید این کار صورت گیرد اما ما در نهایت به دنبال کنترل قیمت هستیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قم وجود دکههای شهری را از معضلات قم عنوان کرد و بر جمعآوری آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمد آتش زر در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم گفت: سازمان میادین یکی از سازمانهای مهم خدمت رسان است که با برنامه ریزی مناسبتر میتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه کند.
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