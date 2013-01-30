دیدار خداحافظی سفیر ایران در آنکارا با وزیر توسعه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، جودت یلماز در این دیدار ابتدا با اشاره به اقدامات سفیر از جمله ایجاد زمینه ها و زیرساختهای لازم برای توسعه روابط دو کشور در طی ماموریت وی در آنکارا از تلاشها و اقدامات وی در توسعه و روند رو به رشد روابط در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی – تجاری و فرهنگی تشکر و از نقش او در پیگیری محورها و موضوعات روابط دو جانبه و به ثمر نشستن آنها تمجید کرد .

وی ضمن خطاب قرار دادن حسین پور بعنوان برادر و دوست ، از تلاشهای وی در طی ماموریت در ترکیه قدردانی کرد.

جودت یلماز در ادامه ابراز امیدواری نمود سفیر بعدی جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه ادامه دهنده تلاشهای صورت گرفته از سوی حسین پور باشد .



حسین پور نیز در این دیدار ضمن اشاره به تعیین خط مشی و برنامه کاری برای روابط دو کشور در ابتدای ماموریت خود در آنکارا ، توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را محوری ترین برنامه کاری خود و ستون اصلی خیمه روابط عنوان و با ذکر 5 برابر شدن حجم مبادلات تجاری دو کشور در طی 4 سال گذشته ، رسیدن به رقم 23 میلیارد دلار در سال 2012 را نشانه موفقیت مسیر انتخاب شده دانست .

وی ضمن تشکر از جودت یلماز به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی و رئیس کارگروه ، از حمایتها و پشتیبانی های تمامی مسئولین و مقامات ترکیه در تمامی وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط دو کشور در راه توسعه روابط قدردانی نمود . وی با تاکید بر گستردگی و بزرگی ظرفیتهای موجود در دو کشور در تمامی عرصه ها ، خواستار توجه سازمانهای ذیربط دو کشور در بکارگیری آنها در راستای توسعه بیش از پیش روابط دو کشور شد .

حسین پور با اشاره به تعیین بیگدلی بعنوان سفیر آتی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ، وی را سفیری با تجریه ، فعال ، ساعی و علاقمند به توسعه روابط دو کشور معرفی کرد .



جودت یلماز در پایان ضمن تشکر مجدد از حسین پور و اقدامات وی در توسعه روابط دو کشور ، از خداوند متعال برای وی در مسئولیتهای آتی آرزوی موفقیت کرد .