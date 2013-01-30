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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

آگاه وظیفه:

راه های مواصلاتی 45 روستا در آذربایجان شرقی مسدود است

راه های مواصلاتی 45 روستا در آذربایجان شرقی مسدود است

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس اداره نگهداری راه های آذربایجان شرقی از بسته بودن راه های مواصلاتی 45 روستا در استان خبر داد.

اکبر آگاه وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد یک روستا در هریس، سه روستا در مرند، سه روستا در اهر، پنج روستا در بستان آباد، 20 روستا در چاراویماق، سه روستا در سراب و 10 روستا نیز در ورزقان قرار دارند.

وی ادامه داد: تمامی این اطلاعات تا ساعت 13 امروز بوده و تا ساعت شش بعد از ظهر احتمال باز شدن 50 درصد از این راه ها وجود دارد.

اگاه وظیفه افزود: شب گذشته نیز حدود 90 روستا در کل استان مسدود بودند که با تلاش های شبانه ریزی همکاران راهداری هم اکنون این میزان به نصف کاهش یافته است.

کد مطلب 1804005

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