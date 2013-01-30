خراسان رضوی میزبان تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی از برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان کشور در مشهد خبر داد.

مجید رفائی افشار اظهار کرد: اردوی تدارکاتی تیم ملی تنیس روی میز پسران نوجوانان کشور از 9 بهمن ماه آغاز شده است.

رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی افزود: این اردوی 10 روزه زیر نظر کاظم مستحقی راد مربی خراسانی تیم ملی تنیس روی میز کشور در سالن های ورزشی شرکت برق منطقه خراسان و مجوعه ورزشی شهید بهشتی مشهد تا 18 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

برگزاری رقابتهای متنوع ورزشی در قوچان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر



رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان از برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی در این شهرستان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر خبر داد.

حمیدرضا برومند اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر یک دوره همایش کوهپیمایی عمومی در روز جمعه 13 بهمن ماه در ارتفاعات روستای بادخور قوچان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان با اشاره به آغاز رقابتهای فوتسال و والیبال شهرستان به مناسبت ایام دهه مبارک فجر افزود: رقابتهای بسکتبال در رده های سنی مختلف در روزهای 12 و 13 بهمن ماه در سالن بسکتبال شهرستان برگزار خواهد شد.

برومند با اشاره به برگزاری رقابتهای چند جانبه بوکس، کشتی و کبدی در این شهرستان به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر خبر داد و گفت: رقابتهای تک حرکت پرس، فیگور، بدنسازی و مسابقات کاراته در رده های سنی نوجوانان و جوانان نیز در این ایام برگزار خواهد شد.

اعزام تیم های کشتی آلیش خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور



مسئول کمیته آلیش هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی از اعزام تیم های کشتی آلیش بانوان و آقایان این استان به رقابت های قهرمانی کشورخبر داد.

فاطمه بیگم حسینی اظهار کرد: رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی آقایان کشور 12 بهمن ماه در استان گلستان برگزار خواهد شد و تیم های الف و ب خراسان رضوی نیز با مربی گری اکبر برکشاهی در این مسابقات شرکت می کند.

مسئول کمیته آلیش هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی گفت: اعضای تیم الف خراسان رضوی را محمدرضا رضایی، محسن رشیدی قره چاه، محمد برکشاهی، محسن دلیر، حمید لعل نظام و اعضای تیم ب آلیش استان را احمد کاظمی، مهدی وزیری، یحیی عاشوری، سعید دلیر، صادق دلیر و مسلم نوری به سرپرستی مهدی شادکام تشکیل می دهند.

حسینی از برگزاری رقابتهای آلیش قهرمانی بانوان کشور در روزهای 15 و 16 بهمن ماه در استان اصفهان خبر داد و افزود: تیم آلیش بانوان خراسان رضوی با بهره گیری از خدیجه حیدری نژاد، زهرا صادقی، عزت قربانی، آنا براتی و آمنه احدی در این رقابت ها حضور خواهد داشت.