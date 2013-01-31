ساخت و سازهای غیرمجاز در محمدشهر/ کودکان لرزان از سرمای بی تدبیری ها

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز گذشته شاهد آن بودیم که بازهم مسئله ساخت و سازهای غیر مجاز مشکلی دوباره را بروز داد و این بار به وسیله سرمایی که از بی تدبیرهای مدیران و مسئولان و نبود زیرساخت های لازم حاصل

شده بود چشمان چند کودک بی گناه را اشک آلود و تن های معصومشان را لرزاند.



بروز مورد یاد شده که اطلاع رسانی آن تا سطح بین الملل( شبکه های ماهواره ای غربی) نیز پیش می رود از این قرار بوده است که مسئولین شهری شهر محمدشهر( که با جمعیتی در حدود 130 هزار نفر در جنوب شهرستان کرج قرار گرفته است) برای جلوگیری از گسترش تراکم ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر مجبور می شوند که اقداماتی نظیر قطع گاز برخی از منازل را عملیاتی کنند. قطع گاز منازلی که خانواده های ساکن در آن از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه بوده و در واقع گرفتار خرید این دست واحدهای غیرمجاز شده اند و نقشی در ساخت و ساز این واحدها نداشته اند.



قطع گازی که تنها منبع گرمایشی خانه هاست و نبود آن به جهت سرمای شدید در ساعات اولیه شب، بچه های کوچک خانواده ای را به گریه و شیون کردن وا می دارد و این گریه و شیون تا جایی پیشمی رند که همسایه ها را به اعتراض کردن مجاب می کند.



این در حالی است که به گفته برخی از مسئولین شهر محمدشهر در همین شهر بعضی ازسرمایه داران با منابعی که در دست دارند با سهولتی تمام به ساخت و سازهای غیر مجاز، آن هم به طور علنی و مشخص پرداخته اند و کسی جلودار آنها نیست.







هر روز بدتر از دیروز!



یکی از اعضای شورای اسلامی شهر محمدشهر در همین باره و در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم کنترل ساخت و سازهای غی مجاز در سطح محمدشهر و اتفاقات جانبی آن به خبرنگار مهر گفت: اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان شهروندان در پارلمان محلی (شورای اسلامی شهر)وظایف قانونی برعهده دارند که کوتاهی از آن تحت هر عنوانی پذیرفته نیست، خداوند بزرگ را شاکرم که تمامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر به اتفاق و همصدا پیگیر مطالبات مردم هستند و یکی از دهها موضوعی که به دلایلی شورای اسلامی شهر و در رأس آن مردم را آزار می دهد عدم کنترل و نظارت حداقلی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز است.



مصطفی سوری ادامه داد: شخصا پیش از این و در سالهای قبل نیز طی صورتجلسات قبلی شورای شهر، شرح کاملی از نحوه احداث و مقابله با پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز در محمدشهر را به شهردار تذکر داده و خواستار کنترل و کاهش این موضوع شدم، متأسفانه نه تنها توجه،دقت و حتی تدبیری که حاکی از روند کاهش احداث بناهای غیرمجاز باشد نیستیم و ندیدیم بلکه با شدت و موارد پر شمارتری به نسبت گذشته روبرو هستیم تا جایی که گویا ساختمان سازی در زمینهای زیر دویست متر تا طبقه هشتم معنی ندارد قانونی است ؟ که جای بسی تأسف دارد حتی بلند مرتبه سازی تا طبقات 11 و 12 رایج شده است.







ساخت و ساز غیرمجاز در محمدشهر دو برابر کرج



عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر محمدشهر در بخش دیگری از توضیحاتش گفت: بنده مجددا اعلام می نمایم که ادامه این روند آسیب های جدی از جمله مشکلات سوء اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی امنیتی را به دنبال خواهد داشت که به سادگی قابل جبران نخواهد بود.



مصطفی سوری اظهار داشت: وجود این چنین بناهایی از همان ابتدای سکونت شهروندان مشکلات جدی را برای خریداران این گونه واحدها که نشان از وجود عده ای بساز بفروش سودجو و منفعت طلب دارد به وجود می آورد و مصداق آن موردی است که اخیرا در جریان قطعی گاز منزل یک خانواده ضعیف و کم درآمد که گرفتار خرید این دست واحدهای غیر مجاز شده بود قرار گرفم.



سوری افزود: واحد مذکور به دلیل احداث بنای مازاد بر پروانه آنهم غیرقانونی و خلاف معماری و طرح هادی شهر به نه طبقه و تبدیل پیلوت به تجاری و عدم تأمین پارکینگ و موارد دیگر محکوم به قطع شدن گاز منزلشان شده بودند و به جهت سرمای شدید در ساعات اولیه شب ، بچه های کوچک خانواده شروع به گریه کردن و ناراحتی پرداختند تا آنجایی که همسایه ها را به اعتراض وا داشتند و پس از در جریان قرار گرفتن موضوع و با تحویل دادن وسایل گرمایشی برقی خود به آن خانواده موقتاً مشکل آن شب ایشان را حل کردند.



وی تشریح کرد: البته این به معنای دفاع از خریدار و عدم تقصیر آنها نیست، بلکه اولین آیتم آسیب شناسی این موضوع که دلیل مهم، اصلی و ابتدایی آن عدم نظارت و کنترل از ساخت اینگونه بناهایی است که در ابتدا حتی پروانه نیز اخذ نموده اند، حداقل اقدام و گزارش مهندسین ناظر می باشد. آیا ارسال می شود یا خیر؟ چه گزارش ارسال شود یا نشود شهرداری نباید از مسأله چشم پوشی نماید و با اغماض شهر را به سویی هدایت کند که متأسفانه کارشناسان آگاه کرج اعلام نمایند ساخت و ساز غیر مجاز در محمدشهر دو برابر کرج است.







حل مشکل در گروی انجام وظایف درست شهرداری



این عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از دلایل این امر عدم توانایی مالی خریداران و تفاوت زیاد قیمت نسبت به واحدهای اداری، عدم خلاف و اسناد رسمی است و لازم به ذکر است که سازنده های این واحد در قولنامه ها و مبایعه نامه فروش ذکر می نمایند که فروشنده هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه بدهی آتی واحدها به شهرداری را نمی پذیرند و خریداران با اذعان و آگاهی از موضوع ، به دلیل موارد اشاره شده فوق اقدام به خرید می نمایند. اما همانطوری که گفته شد اگر شهرداری در انجام وظایف محوله خود کوتاهی و قصور ننماید با اطمینان خواهم گفت با روند کاهش ، این مورد روبرو خواهیم شد.



مصطفی سوری اضافه کرد: متأسفانه شهرداری ابزاری که برای توجیه و دفاع و عدم پاسخگویی قانونی خود بیان می کند این است که " در قانون ساخت و ساز غیرمجاز جرم نیست"، آیا این مطلب و عدم جرم شناختن ساخت و ساز غیرمجاز فقط برای محمدشهر است ؟ یعنی شهرهای اطراف ما ساختمانهای 12 طبقه دارند؟



آیا این سیاست شهرداری باعث نشده است که حاشیه نشینی با معضلات آن در ساختمانهای بلند با واحدهای بسیار کوچک شکل بگیرد؟



وی ادامه داد: آیا ما حداقل امکانات اطفاء حریق و یا امکان جمع آوری زباله کوچه های تنگ با نفوس بسیار که متأسفانه حتی فاصله ی دیوارها و پنجره های اتاقهای دو ملک مجزا کمتر از 2 متر است را داریم ؟ آیا فکری برای حمل و نقل و آسایش مردم نموده ایم ؟



این مسئول درپایان گفت: مع الوصف مانند همه اعضای محترم شورای شهر که خود را در برابر خدا و مردم مسئول می دانند و هر کدام دغدغه هایی دارند از مجموعه و در رأس آن شهرداری محمدشهر می خواهم نسبت به وضعیت بسیار نابسامانی که خصوصاً در محمدشهر مرکزی در حال وقوع است پیگیری لازم را داشته باشند.







پیشگیری بهتر از درمان است آنچه در گفته های این مسئول نمودی بارز و شایسته دارد این است که در وقوع جریان مذکور، عدم نظارت شهرداری شهر یاد شده نقش عمده ای را داشته است که بی شک اگر این روند استمرار یابد وضعیت نامطلوب تری در انتظار شهر محمدشهر و شهروندان آن خواهد بود که باید جبران عدم بسترسازی های استاندارد شهری و پایبند نبودن به ضوابط را پرداخت کنند.



امید می رود که توجه به این بسترسازیها از هم اکنون نه تنها در شهر محمدشهر و بلکه در تمام شهرهای استان البرز و کشورمان ایران شتاب بیشتری را شاهد باشد زیرا آنچه مسلم است این است که: پیشگیری بهتر از درمان است آن هم درمان هایی مثل قطع کردن گاز مصرفی خانه ها!



گزارش: سعید پورمند

