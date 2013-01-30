اراضی کشاورزی را به خانه باغ تبدیل نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه که در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر به شرح عملکرد برنامه های جهاد کشاورزی پرداخت.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران پیشرفت هایی در عرصه های مختلف اعم از فرهنگی، علمی، ورزشی و ... اتفاق افتاده است که این پیشرفت ها بخش کشاورزی را نیز در برگرفته است.



وی با توجه به رشد 583 درصدی تولید محصولات کشاورزی گفت: تولید گندم قبل از انقلاب در استان کرمانشاه رقمی معادل 103 هزار تن بوده که این رقم در سال های نرمال و پس از انقلاب به بیش از یک میلیون تن رسیده است.



منصوری ادامه داد: بر طبق آمار موجود استان کرمانشاه رشدی 870 درصدی در زمینه کشت گندم داشته است.



وی گفت: هم چنین در تولید محصول جو پیش از انقلاب تولید این محصول در استان کرمانشاه محدود بوده که پس از انقلاب تولید این محصول به رقمی حدود 350 هزار تن رسیده است.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه جزو استان های برتر در تولید جو است.



وی گفت: در تولید ذرت دانه ای هم اکنون میزان تولیدات استان کرمانشاه به بیش از 400 هزار تن رسیده که این محصول نیز پیش از انقلاب در ظرفیتی محدود تولید می شد.



وی یادآور شد: استان کرمانشاه از لحاظ میزان تولید این محصول در هکتار جزو استان های ممتاز و مطرح در کشور است.



منصوری گفت: هم چنین استان کرمانشاه پیش از انقلاب حدود 100 هزار تن تولید چغندر داشته که پس از انقلاب و تاکنون تولید این محصول به مرز 500 هزار تن رسیده است.



وی افزود: هم اکنون نه تنها در استان کرمانشاه قادریم نیاز کارخانجات را از نظر مواد اولیه( چغندر قند) تامین کنیم و به خودکفایی در تولید این محصول رسیده ایم بلکه نیاز استان های اصفهان، قزوین و خراسان را نیز تامین می کنیم.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پیشرفت در تولید فرآورده های دامی گفت: تولید گوشت مرغ پیش از انقلاب سه هزار و 100 تن بوده که پس از انقلاب این رقم به 45 هزار تن رسیده است.



وی افزود: تولید گوشت قرمز پیش از انقلاب 10 هزار و 630 تن بوده که این رقم پس از انقلاب به 30 هزار تن رسیده است و رشدی معادل 183 درصد در سال را نشان می دهند.



منصوری ادامه داد: پیش از انقلاب در زمینه پرورش آبزیان هیچ اقدامی صورت نگرفته و در واقع تولیدی نداشتیم، اما امروزه 12 هزار و 500 تن تولید آبزیان داریم.



وی گفت: در استان کرمانشاه هنوز ظرفیت ها و قابلیت های نهفته ای موجود است که امیدورایم با استفاده و بهره گیری از این قابلیت و طبق هدف گذاری های انجام شده به افق های پیش بینی شده در این زمینه برسیم.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به تحولات ایجاد شده در بخش کشاورزی طی یکسال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال اخیر در حوزه ایجاد زیرساخت ها 12 هزار و 500 هکتار از اراضی استان کرمانشاه مجهز به سیستم های آبیاری نوین شده اند.



وی افزود: این رقم معادل 36درصد فعالیت انجام شده در حوزه کشاورزی است.



منصوری ادامه داد: در شروع عملیات و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی 5 هزار و 100 هکتار از اراضی تحت پوشش از طریق سدهای مخزنی و ایستگاه های پمپاژ مشروب شده اند که این رقم معادل 21 درصد کل عملیات انجام شده در این حوزه است.



وی گفت: هم چنین اجرای پروژه انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی حدود 42 کیلومتر در طی یک سال اخیر بوده که معادل 63 درصد عملیات انجام شده است.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به احداث کانال های آبیاری عمومی گفت: این پروژه حدود 60 کیلومتر بوده که معادل بیش از 10 درصد عملیات انجام شده است.



وی افزود: هم چنین در این زمینه سه مورد بند انحرافی احداث شده و بیش 3 هزار از اراضی استان یکپارچه سازی شده اند.



منصوری ادامه داد: در بحث ایجاد زیرساخت ها با همکاری شرکت آب منطقه ای استان پروژه های عظیمی را با هدف بهبود آبیاری در استان در دست اقدام داریم.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: توسعه بخش باغبانی همواره از مواردی است که زیر نظر نظر مسئولین بوده است.



وی افزود: در سال 1800 هکتار به سطح باغات اضافه شده است.



وی گفت: احداث باغ 4 هزار و 380 هکتاری در شهرستان قصرشیرین از جمله پروژه های ویژه در حوزه باغات استان کرمانشاه است.

وی افزود: از دیگر فعالیت ها می توان به افزایش 25 درصدی ظرفیت واحدهای مرغداری تا این مرحله از هفت میلیون و 100 هزار قطعه در هر دوره به نه میلیون قطعه در هر دوره است و تعداد واحدهای صنعتی مرغداری از 477 واحد به 556 واحد رسیده است.



وی ادامه داد: هم چنین از همین محل افزایشی 21 درصدی در واحدهای پرواربندی گوساله داشته ایم که 3 هزار و 627 راس به ظرفیت استان در این زمینه اضافه شده است.



وی هم چنین به افزایش 37 درصدی در واحدهای پرواربندی بره با ایجاد 21 واحد جدید و با ظرفیت 11 هزار و 900 راس اشاره کرد.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هم چنین در یکسال گذشته واحدهای پرورش زنبور عسل 30 درصد افزایش داشته است.



منصوری افزود: استان کرمانشاه یکی از قطب های دامپروری کشور است.



وی گفت: استان کرمانشاه در حوزه شیلات زیرمجموعه سازمان کشاورزی بوده که هم اکنون به اداره کل تبدیل شده است.



وی افزود: هم اکنون 67 ددرصد به ظرفیت تولید شیلات استان اضافه شده که تا آخر سال دوباره این میزان افزایش می یابد.



وی ادامه داد: در سال گذشته میزان صادرات استان نسبت به قبل دو هزار تن افزایش یافته است.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از دیگر فعالیت های این سازمان در طرح توسعه کشاورزی می توان به طرح واگذاری اراضی ملی به متقاضیان توسعه کشاورزی اشاره کرد که هفت هزار و 200 هکتار از این اراضی به متقاضیان توسعه کشاورزی در کرمانشاه واگذار شده است.



وی افزود: استان کرمانشاه در این مورد جزو استان های شاخص کشور است.



رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در این دهه هزار و 126 پروژه کشاورزی با اعتباری دو هزار و 900 میلیارد ریال و اشتغالزایی 3 هزار و 280 نفر افتتاح و کلنگ زنی می شوند.



وی افزود: از این میزان یک هزار و 114 پروژه افتتاحی است و 12 پروژه نیزی کلنگ زنی خواهد شد.



منصوری تصریح کرد: این پروژه ها شامل پروژه های تسهیلاتی و عمرانی است.



وی، واحدهای پرواربندی، گاوداری، پرورش گوسفند، مرغداری، پرورش ماهی، احداث باغ، گلخانه، پرورش زنبور عسل را از جمله پروژه های تسهیلاتی دانست.



منصور افزود: احداث بند انحرافی، اجرای سیستم های نوین آبیاری، کانال های آبیاری و استخر ذخیره آب از جمله پروژه های عمرانی است.

وی در پایان از امام جمعه کرمانشاه خواست تا در سخنرانی خطبه های نماز جمعه از مردم بخواهند تا از تبدیل اراضی کشاورزی خودداری کرده و از این اراضی در جهت افزایش تولیدات کشاورزی بهره بگیرند.

در ادامه این دیدار سلیمانی، مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی تلاشی موفقیت آمیز داشته و منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز 6 هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی را برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی واگذار کرده ایم و اگر مردم همت داشته باشند جهش خوبی را در این زمینه خواهیم داشت.

