مدیریت با دست خالی هنر است/نبود انگیزه موجب فساد در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که در محل دفتر وی انجام شد ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و فرا رسیدن ایام الله دهه فجر با اشاره سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی گفت: در واقع تولید ملی همه چیز را جبران می کند، بودجه یارانه ها را باید تولید ملی درست کند.

وی افزود: ما از تولید ملی باید گندم خود را فراهم کرده و صادرات نیز داشته باشیم.

آیت الله علما ادامه داد: تولید پسته، زعفران و دیگر محصولات می تواند تاثیرات مثبتی بر یارانه ها داشته باشد.

وی گفت: در گذشته محصولات دیمی چندان جوابی نمی داد و مرغوبیت کافی را نداشت.

آیت الله علما گفت: برای رسیدن به تولیدات ملی، همتی دوچندان می طلبد که ما در جایی که محصول گندم ثمر بیشتری می دهد گندم بکاریم و در مکانی شرایط برای کشت زعفران فرهم است به کشت زعفران مبادرت کنیم.

وی افزود: ما باید با گذشت زمان به خوداتکایی بررسیم، یکی از بلاهای بزرگ استعمار، در دست گرفتن رگ حیات کشورهای دیگر است، استعمار باید بداند که دنیا بیدار شده است.

نماینده ولی فقیه ادامه داد: تدبیر ما نباید به استان محدود شود، با توجه به آب و هوا و شرایط اقلیمی مناسب، مرغوبیت لازم برای محصولات کشاورزی فراهم است.

وی افزود: از خصوصیات محصولات ایران می تولان به طعم، مزه و عطر آن اشاره کرد که در جهان بی نظیر است.

وی ادامه داد: اگر محصول زعفران ما به صورت عمده صادر شود، می توان برای بخش کشاورزی ما موفقیت آمیز باشد و موجب اشتغالزایی جوانان نیز شود.

آیت الله علما گفت: ما کشور ثروتمندی هستیم و می توانیم با مدیریت استان به همین روال حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه 35 درصد بیکار وجود دارد و اکثر از قشر جوان هستند گفت: بیکاری سرطان است و نبود امید و انگیزه فساد را در جامعه رواج می دهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: ما باید دست در دست هم کشور را بسازیم، یقینا تحریم ها به خاطر فلج کردن مردم است.

وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره کردند، ما باید قبل انجام کارها آنها را مدیریت کنیم، نباید بگذاریم تحریم در خانه بیاید و بعد به فکر جبران باشیم، از قبل باید آمادگی این تحریم ها را داشته باشیم و در تمام امور روی پای خود بایستیم.

آیت الله علما گفت: مدیریت با دست خالی هنر بزرگی است.

وی در پایان از دیدار با اعضای جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ابراز خرسندی کرد.

