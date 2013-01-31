برگزاری اردوی جهادی کمک به زلزله زدگان در آذربایجان شرقی توسط اداره ورزش و جوانان البرز

قدرت الله شمیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان ویژه برنامه های دهه فجر گفت: اردوی جهادی البرز به زلزله زدگان ویژه ایام دهه فجر برگزار می شود.

وی تصریح کرد: اردوی راهیان نور با ظرفیت 450 نفر از ابتدای آبان آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب با 700 کتاب از دیگر برنامه هایی است که ویژه این ایام در دستور کار قرار گرفته است.

شمیرانی از تشکیل کارگروه آموزشی جهت ارتقای سطح مربیان هیئت های ورزشی در ایام دهه فجر خبر داد.

وی در خصوص سایر برنامه های این اداره در دهه فجر گفت: قرائت وصایای شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مدت 5 دقیقه در ابتدای هریک از مسابقات اولین المپیاد ورزشی، برگزاری جشن انقلاب با اجرای ورزش باستانی در زورخانه عیاران در 12 بهمن ماه، برگزاری مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک انتخابی استان البرز در روز13 بهمن ماه در مجموعه انقلاب اسلامی ، برگزاری نشست هم اندیشی منتخبین جوانان و نخبگان البرز با حضور مسئولین استانی و رونمایی از کتاب تولید ملی و حفاظت از کار و سرمایه ایرانی در روز 14 بهمن ماه ، اعزام به اردوهای گردشگری به استانهای قم و فارس ، اهداء خون ، برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی اخلاق و منش پهلوانی در پانزدهم بهمن ماه ، برگزاری جشنواره تجلیل از مربیان ورزشی اخلاق محور در شانزدهم بهمن ماه از جمله برنامه های اداره کل ورزش و جوانان البرز دردهه فجر است.

تجلیل از جانبازان مدال آور پاراالمپیک و همزمان رونمایی از کتاب سبک زندگی ایرانی اسلامی ، فراخوان جشنواره غنی سازی اوقات فراغت در هجدهم بهمن ماه ، مراسم گلباران مزار شهدا ویژه جوانان و ورزشکاران در نوزدهم بهمن ماه و همزمان برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی نوجوانان در رشته کاراته بانوان به میزبانی شهرستان نظرآباد، شرکت ورزشکاران و جوانان در نماز جمعه و همزمان برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی در رشته شنا بانوان در استخر شریعتی کرج همچنین مسابقات کاراته آقایان به میزبانی نظرآباد، برگزاری مسابقه کتابخوانی حق علیه باطل در بیست و یک بهمن ماه و حضور پرشور قهرمانان، ورزشکاران و جوانان در راهپیمایی بیست و دوم بهمن از برنامه هایی است که توسط اداره کل ورزش و جوانان انجام خواهند گرفت.

وی با تاکید بر دو برنامه قرائت وصایای شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای اولین بار در استان و کشور و نشست هم اندیشی منتخبین جوانان و نخبگان البرز با حضور مسئولین استانی خاطر نشان ساخت : در حدود 50 برنامه ورزشی و فرهنگی دیگر در سطح استان و شهرستانهای کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد به طور معلول بین سه تاچهار برنامه در روز در کنار برنامه ها مصوب این کمیته نیز به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر در البرز صورت خواهد گرفت.