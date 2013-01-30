طرح "سفر مهر" در اصفهان را حمایت می کنم/تصویر فرهنگ عشایر اصفهان درجشنواره عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در حاشیه جلسه کارگروه گردشگری افزود: طرح اجرای "سفر مهر " ابلاغ بخشنامه طرح ملی" سفر مهر" به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها ، موسسات دولتی و استانداریهای سراسرکشور از سوی دفتر رئیس جمهور و با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در این راستا تیم اجرایی ویژه با عنوان ستاد"سفر مهر" تشکیل شده است و این بحث با محوریت نهادهایی همچون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل حمل و نقل پایانه ها و سایرنهادهای مرتبط برنامه ریزی انجام می گیرد.

به گفته وی، این طرح ملی ازتاریخ دی ماه سال جاری لغایت 29 شهریور سال 92 اجرایی خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: با اجرای این طرح ، کلیه ظرفیتهای اسکان و پذیرایی استان با حداکثر 70 درصد تخفیف جهت اسکان مسافرین" سفر مهر" فراهم خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای گردشگری استان در زمینه استفاده از مهمانسرا ها، مراکز اقامتی و با تعامل تمامی دستگاههای اقامت امیداواریم سفری پز از مهر راب برای هموطنان به ارمغان بیاوریم.

ذاکر اصفهانی در ادامه افزود: تعامل و هماهنگی با کلیه مراکز و خدمات عمومی از قبیل شهرداری ها ، اورژانس ، نیروی انتظامی ، هلال احمرو سایر دستگاههای مرتبط برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام خواهد شد.

وی مدت اقامت در طرح ملی سفر مهر را 3 روز و 2 شب ذکر کرد.

تصویر فرهنگ عشایر اصفهان درجشنواره ملی عشایر ایران

استاندار اصفهان گفت : با توجه به ظرفیتهای عشایری استان اصفهان در زمینه فرهنگ عشایر با تمام جدیت در جشنواره ملی عشایر ایران که در تهران وبه مناسبت دهه فجر برپا خواهد شد، شرکت خواهیم کرد.

علیرضا ذاکر اصفهانی در حاشیه کارگروه گردشگری در استانداری اصفهان با تاکید بر اهمیت برگزاری جشنواره عشایری و برنامه ریزی برای این جشنواره با توجه به ارزش هویتی ، فرهنگی و تاریخی آنها افزود: شناخت آداب و رسوم ، سبک زندگی، ظرفیتها و جاذبه های گردشگری که در عشایر وجود دارد می تواند نقش مهمی در هویت عشایر و به تبع آن توسعه صنعت گردشگری استان در مناطق مختلف به همراه داشته باشد.

وی اظهار داشت: اقوامی نظیر بختیاری ، قشقایی ، عرب جرقویه و گرجی در پهنه استان زندگی می کنند که فرهنگی آنها برای خیلی از مردم ناشناخته است .

وی تصریح کرد: فرهنگ عشایر و اقوام مختلف نمایانگر فرهنگ و تمدن ایران زمین است و در این مقطع حساس توسعه صنعت گردشگری ، شناسایی ظرفیتهای فرهنگی، نوع تعاملات ، سبک زندگی بومی و پی بردن به موجودیت این اقوام بسیار حائزاهمیت است.

به گفته وی، در این نمایشگاه علاوه بر آداب و رسوم و فرهنگ عشایر ، زندگینامه شهدای عشایر و صنایع دستی نیز به نمایش در خواهد آمد.

جشنواره عشایر ایران به همت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به مناسبت دهه فجر در محل نمایشگاههای بین اللملی تهران برگزار خواهد شد.

دراین نمایشگاه استان اصفهان در فضایی بالغ بر دو هزار متر مربع و با حضور اقوام مختلف عشایر استان اصفهان شرکت خواهد کرد.