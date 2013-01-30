شاهنامه «شاه طهماسب» موزه متروپولیتن برگزیده جایزه جهانی کتاب سال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه 11 بهمن با حضور علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال و محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال در سرای اهل قلم برگزار شد.

محمدرضا وصفی دبیر بیستمین جایزه جهانی کتاب سال در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: 2000 اثر چاپ شده در خارج از کشور در سال 2011 در دو حوزه مطالعات ایران و اسلام به دبیرخانه رسیده بود که پس از داوریها 19 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شد.

وی در عین حال تاکید کرد: علاوه بر اینها پروفسور حامد الگار به عنوان پژوهشگر برتر و نیز کتاب یکی از استادان برجسته عراقی که با اینکه در ایران منتشر شده، اما چون نویسنده آن خارجی است، دو برگزیده دیگر این جایزه هستند و لذا جایزه جهانی کتاب سال امسال 21 برگزیده دارد.

به گفته وصفی، آثار بررسی شده در دوره بیستم جایزه جهانی کتاب سال به زبان‌های آلمانی، عربی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، تاجیکی، ژاپنی، ایتالیایی، ترکی استانبولی، گرجی و ارمنی نوشته شده‌اند و برگزیدگان هم از کشورهای آمریکا، عمان، آلمان، انگلستان، سوئد، ایتالیا، فرانسه، پاکستان، لبنان، روسیه، مصر و عراق هستند.

دبیر این جایزه همچنین گفت: جوایز تعدادی از برگزیدگان در روز شنبه هفته آینده، جوایز تعدادی دیگر در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تعدادی هم که بسیار کهنسال هستند و امکان سفر هوایی به ایران ندارند، به احتمال زیاد از طریق سفارتخانه‌هایشان در کشورهایشان و در دانشگاه‌های معتبر به آنها اعطا خواهد شد.

وصفی همچنین حضور حامد الگار پژوهشگر مصر برگزیده جایزه جهانی کتاب سال را در اختتامیه آن در تهران، به دلیل بیماری وی، منتفی دانست.

وی همچنین یه ویژگیهای یکی از آثار برگزیده این جایزه یعنی «شاهنامه شاه طهماسب» اشاره کرد و با بیان اینکه این اثر یک شاهکار بسیار ارزشمند و از ویژگیهای تمامی دوره‌های جایزه جهانی کتاب سال و یک اثر تمدنی بسیار مهم است، یادآور شد: این اثر، کارِ موزه متروپولیتن است. این موزه تصمیم گرفت پنج اثر شاخص جهانی را منتشر کند و در حوزه ایران هم به «شاهنامه شاه طهماسب» رسید.

دبیر جایزه جهانی کتاب سال اضافه کرد: نسخه مورد نظر برگ، برگ شده بود اما موزه متروپولیتن تصمیم گرفت برگ، برگ این نسخه را جمع‌آوی کند و حق کپی رایت آن را بخرد و به صورت کتاب دربیاورد. در ایران حدود یک سوم این شاهنامه موجود است اما نسخه‌ای که موزه متروپولیتن تهیه کرده، بیش از 200 صفحه است و برابر ادعای گنجینه‌داران بزرگ دنیا، یکی از شاهنامه‌های بزرگ است.

وصفی همچنین از حضور دو پژوهشگر ایرانی به نام‌های شکیلا کنبی و مریم اختیار در میان برگزیدگان بیستمین جایزه جهانی کتاب سال خبر داد.

وی در ادامه با بیان اینکه نویسندگان مسلمانی که به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در سال‌های اخیر می‌نویسند، زیاد شده است، گفت: این مسئله دال بر این است که اولاً جایگاه مسلمانان نسبت به قبل در این زمینه ارتقا پیدا کرده و دوماً به این نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهند زبان بین‌المللی داشته باشند، باید به این زبان‌ها (انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) بنویسند.