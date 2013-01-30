به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین نواخته شدن زنگ انقلاب با بیان اینکه در زمان انقلاب تمام ملت ایران از جمله کودکان، جوانان، زنان و مردان سخت‌ترین شکنجه‌ها را برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران تحمل کرده‌اند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به راحتی به دست نیامده است.

وی اضافه کرد: در زمان انقلاب تمام خانواده‌ها برای دفاع از ارزش‌های اسلامی ایران و در سخت‌ترین شرایط با تمام توان خود در مقابل دشمن ایستادند و تمام تلاش‌های آنها منجر به این پیروزی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز انقلاب امانتی در دست دانش‌آموزان است، بیان داشت: اسلام خط قرمزی برای دشمنان ایران است و اسلام دلیل تمام دشمنی‌های دشمنان ملت ایران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان اصفهانی در تمام عرصه‌ها با حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت و کسب رتبه‌های برتر در سطح دنیا از اسلام و انقلاب دفاع کرده‌اند، ادامه داد: دانش‌آموزان باید با حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه و مطالعه تاریخ انقلاب این امانت را برای جمهوری اسلامی ایران حفظ کنند.

