تجلیل از نخبگان روستاهای تابع شهرضا در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یونسی پیش از ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در نشست ستاد گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: براساس اطلاعات موجود تعداد 25 طرح در حوزه‌های مختلف طی دهه فجر در سطح روستاهای تابع شهرستان شهرضا مورد افتتاح قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: تربیت و پرورش نخبگان علمی و قرآنی به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های روستاهای تابع شهرستان شهرضا مطرح است و بر این اساس برنامه‌های جامعی در راستای تجلیل از این انسان‌های والامقام تدوین شده است.

بخشدار مرکزی شهرضا با اشاره به وجود 70حافظ قرآن کریم در سطح روستاهای شهرضا گفت: این آمار بیانگر جایگاه فاخر تعالیم قرآنی و دینی در سطح روستاهاست و بر این اساس باید زمینه رشد و تقویت این استعدادهای ناب به بهترین شکل ممکن میسر شود.

وی با تشریح لزوم تبیین آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن در سطح روستاها گفت: براساس ارزیابی‌های انجام گرفته تعدادی از روستاها جهت اجرای برگزاری دوره‌های آموزشی با رویکرد مقابله با آسیب‌های اجتماعی شناسایی شده است و در دهه فجر برنامه‌های تدوین شده در سطح این روستاها اجرایی می‌شود.

یونسی در ادامه افتتاح طرح‌هایی از قبیل مرکز درمانی کتابخانه روستای هونجان، تجهیز ایستگاه آتش نشانی اسفرجان، افتتاح پیست موتورسواری روستای زیارت گاه، دیدار با خانواده شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، دیدار با خانواده‌های مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، افتتاح 4 دهیاری در سطح روستاهای تابع شهرستان، روکش آسفالت و بهسازی معابر روستای سولار و کلنگ زنی پارک کودک در سطح روستاهای امین آباد و وشاره را از مهم‌ترین برنامه‌های بخشداری مرکزی شهرضا در دهه فجر برشمرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته در سطح تعداد قابل توجهی از روستاهای تابع راهپیمایی روز 22بهمن با حضور پرشکوه مردم برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست مسئول ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان شهرضا طی سخنانی با تشریح فعالیت‌های این تشکل گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تعداد 23 کمیته جهت اجرای مراسم‌های دهه فجر در سطح شهرستان شهرضا فعالیت داشته‌اند.

روح الله صالح پور ادامه داد: در نخستین روز دهه فجر کاروان میثاق با ولایت شهرستان شهرضا با حرکت از محل میدان مفتح به سمت گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس در محل آستانه امام زاده شاهرضا(ع) حاضر می‌شود و سپس هم زمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی (ره) به کشور برنامه گروه سرود دانش آموزان اجرا می‌شود.

وی با تشریح برنامه‌های این ستاد در طول دهه فجر گفت: حضور در مراسم صبحگاه نظامیان شهرستان در روز چهاردهم بهمن،برگزاری نماز وحدت در روز پانزدهم بهمن، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای والامقام در صحن امامزاده شاهرضا(ع)،دانشگاه آزاد اسلامی و مصلای نماز جمعه در روز نوزدهم، برگزاری یادواره شهدای شهرضا و سالگرد شهادت سردار سرلشگر دکتر سیف الله حیدر پور جزو مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد در ایام دهه فجر است.