حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنوز دلیل خداحافظی رحمتی از تیم ملی را کسی نمی‌داند و به همین خاطر مسئولان فدراسیون فوتبال و پیشکسوتان باید علت این مسئله را از وی بپرسند.

وی تصریح کرد: هرچند در این ماجرا خود مهدی هم تصمیم عجولانه‌ای گرفته و اگر با چندتا بزرگ‌تر مسئله را در میان گذاشته و ابهامات برطرف می‌شد، قطعا به این راحتی قید تیم ملی را نمی‌زد.

رئیس سازمان فوتبال ابومسلم در خصوص شرایط این تیم مشهدی نیز گفت: متأسفانه هنوز نمی‌دانم سرانجام مباحث مالکیتی ابومسلم به کجا رسیده و تنها خبر دارم که عباسی نسبت به واگذاری باشگاه رضایت داده، البته باید گفت وفایی هم در این ماجرا حسن نیت دارد.

مهاجرانی افزود: بدون شک این وضع بر تیم تأثیر منفی دارد و بازیکنان هم خود به خود احساس بلاتکلیفی می‌کنند.

وی در خصوص شایعات مطرح شده در خصوص بازگشت خداداد عزیزی به مجموعه ابومسلم اظهار کرد: از خداداد خواهش کردم بیاید و کارش را با تیم ادامه دهد؛ زیرا خداداد با من به ابومسلم آمد و نمی‌توانم زیر پایش را خالی کنم و به او نارو بزنم.

رئیس سازمان ابومسلم با بیان اینکه ادامه حضورم در ابومسلم در گرو بازگشت خداداد نیست افزود: با این وجود، اخلاق و معرفت حکم می‌کند که نسبت به بازگشت وی حساس باشم چرا که خداداد از اسطوره‌ها و بزرگان فوتبال خراسان و حتی کشور است.

مهاجرانی اظهارداشت: خداداد چیزی از ابومسلم نخواست، جز اینکه شأن پیشکسوت و بزرگان این تیم رعایت شود و فوتبال این استان نیز باید قدردان سرمایه‌هایش باشد.