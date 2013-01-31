نوای نت های موتزارت در تالار رودکی طنین انداز می شود

مظفر نبیلی، سرپرست ارکستر مجلسی رسا درگفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای برنامه این ارکستر در جشنواره موسیقی فجر بیان داشت: طبق برنامه ای که از پیش به ما اعلام کرده اند قرار است یکشنبه 29 بهمن ماه گروه رسا برنامه خود را در تالار رودکی اجرا کند که البته ممکن است جابه جایی در زمان اجرای این برنامه نیز بوجود بیاید.

وی با اشاره به نحوه هنرنمایی اعضای گروه رسا اظهار داشت: گروه رسا یک گروه 15 نفر از نوازندگانی است که بیشتر روی سازهای زهی کار می کنند و در جشنواره موسیقی فجر نیز با کمک سازهای ویلون، ویلون سن، فلوت و ... برنامه اجرا می شود.

نبیلی با اشاره به قطعاتی که گروهش قرار است در سالن رودکی اجرا کند، گفت: قطعاتی از موتزارت، هندلسون، بالستون، کمیتار و براگا و ... اجرا و کنسرت در سه بخش باروک، کلاسیک و رومانتیک اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر مجلسی رسا در بخش رقابتی گروه های کلاسیک غیر ایرانی در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شرکت می کند.

در ارکستر رسا شاهرخ صدیقیانی، مصطفی زمانی، پوریا کیانی و کیمیا ابراهیم‌زاده (ویولن اول)، محمدحسین ابراهیم‌زاده، علیرضا طاهبازاده و وفا حمیدی (ویولن آلتو)، منصور شاملویی‌زاده (کنتربالی)، بهتاش ابوالقاسم (ابوا)، فرهاد بیگلری بیگی (فلوت ریکورد) می نوازند و فهیم ممتاز رهبر ارکستر و پیانیست است. نبیلی نیز ویولن سل می‌نوازد.



