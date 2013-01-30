سکه منقش به بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: همزمان با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام صادق (ع)، از سکه یکهزار ریالی منقش به گنبد و بارگاه حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ (ع) در شهر شیراز رونمایی شد.

در این مراسم که در صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، نمایندگان این بانک و مسئولان و مدیران فرهنگی و اجرایی استان فارس (آیت­الله دستغیب؛ تولیت آستان مقدس شاهچراغ، زحمتکش؛ رئیس شورای شهر، زرین کلاه؛ فرماندار شیراز) حضور داشتند.

این سکه از آلیاژ مس، روی و نیکل است و برای اولین بار در کشور از این آلیاژ در تولید سکه استفاده شده است. همچنین وزن سکه 6/4 گرم و قطر آن 6/23 میلی متر است.

پیشنهاد ضرب سکه منقش به بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) از سوی تولیت آستان مقدس ایشان مطرح و در سال جاری مراحل طراحی، قالب گیری و در نهایت ضرب آن انجام شد.

سالانه 250 تا 300 میلیون قطعه سکه در کشور ضرب می شود که 50 تا 60 میلیون قطعه آن سکه یک هزار ریالی است. همچنین تعداد 17 میلیون قطعه سکه یک هزار ریالی منقش به بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) ضرب شده است که 2 میلیون قطعه آن به استان فارس اختصاص پیدا کرده است. این سکه از امروز توسط ناظران پولی در سطح کشور و در میان بانک های عامل توزیع خواهد شد.

خاطرنشان می‌ سازد سکه راوی تاریخ است و نقوش رو و پشت سکه ها نمایانگر حقایق تاریخی زمان خود هستند. با ضرب نقش اماکن مذهبی و تاریخی بر روی سکه این تصاویر ماندگار خواهد شد و عشق و اراده مردم به آن باقی خواهد ماند.