شهر گلستان در باتلاق مشکلات/ مدیران غیرکارآمد در نظام اسلامی جایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو صبح امروز در جمع صدها نفر از شهروندان شهر گلستان با انتقاد شدید از مسئولین شهری نسبت به عدم خدمات شهری اظهار داشت: جای بسی تاسف است که به جای رشد و شکوفایی این شهر شاهد موجی از گلایه های مردمی و بی توجهی متولیان شهری هستیم که امروز دامنگیر شهر گلستان شده است.

وی با اشاره به بازدید اخیرخود از کوچه ها و خیابان های قلعه میر و سلطان آباد نیز افزود: در حال حاضر این شهر با معضلات و مشکلات شهری دست و پنجه نرم می کند که باید برای این معضل فکری اساسی شود.

وجود مشکلات در شان مردم انقلابی گلستان نیست

این مسئول عنوان کرد: این مشکلات در شان مردم مومن و انقلابی بخش گلستان به ویژه مناطق مشکل خیز نیست که بخواهند تاوان برخی بی توجهی های متولیان شهری را بپردازند.

نکو هشدار داد که اگر به موقع نسبت به حل مشکلات قدمی برداشته نشود بر اساس وظایفی که بر عهده دارم اقدام ویژه ای خواهم کرد و سکوت را در این خصوص خیانت به آرای مردم می دانم.

مدیران غیرکارآمد در نظام اسلامی جایی ندارند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مردم بهارستان به نیکی یاد کرد و گفت: مردم قدرشناس بهارستان از جمله کسانی هستند که برغم همه مشکلات در صحنه های مختلف در راستای دفاع از ارزش های اصیل این نظام در صحنه حاضر هستند.

وی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری امروز به واسطه داشتن مسئولیت تشنه قدرت شده نه شیفته خدمت نیز اظهار داشت: این جای بسی تاسف است که شخصی که در این نظام مسئولیتی دارد، صرفا تز مدیریتی دارد و این در نظام ما هیچ جایگاهی ندارد و مردم نیز با چنین مسئولی حرفی ندارند.

نکو در پایان از اداره برق منطقه نیز به دلیل خاموشی برق معابر شهری که در حوزه این اداره است، انتقاد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.