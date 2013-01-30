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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

با حضور پرشور مردم؛

پیکر جانباز شهید اردبیلی تشییع شد

پیکر جانباز شهید اردبیلی تشییع شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: پیکر مطهر جانباز 70 درصد اردبیلی "صدیف نظام پور" با حضور پر شور مردم در اردبیل تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز صدیف نظام پور شب گذشته بعد از سالها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت به جمع شهدا پیوست.

پیکر این جانباز شهید ظهر امروز چهارشنبه با حضور گسترده مردم اردبیل و مسئولان استان بویژه خانواده های شهدا و ایثارگران از مقابل مسجد قدس تشییع و در گلزار شهدای ججین اردبیل تدفین شد.

این جانباز در سال 1367 در منطقه عملیاتی زاهدان در درگیری با اشرار به مقام جانبازی نائل آمده بود و بعد از 24 سال دعوت حق را لبیک گفت.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل ضمن تسلیت شهادت این جانباز و قدردانی از حضور مردم بویژه خانواده های شهدا و ایثارگران در مراسم تشییع وی اعلام کرده مراسم شام غریبان این شهید امشب در مسجد قدس اردبیل برگزار می شود.

کد مطلب 1804053

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