پیکر جانباز شهید اردبیلی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز صدیف نظام پور شب گذشته بعد از سالها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت به جمع شهدا پیوست.

پیکر این جانباز شهید ظهر امروز چهارشنبه با حضور گسترده مردم اردبیل و مسئولان استان بویژه خانواده های شهدا و ایثارگران از مقابل مسجد قدس تشییع و در گلزار شهدای ججین اردبیل تدفین شد.

این جانباز در سال 1367 در منطقه عملیاتی زاهدان در درگیری با اشرار به مقام جانبازی نائل آمده بود و بعد از 24 سال دعوت حق را لبیک گفت.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل ضمن تسلیت شهادت این جانباز و قدردانی از حضور مردم بویژه خانواده های شهدا و ایثارگران در مراسم تشییع وی اعلام کرده مراسم شام غریبان این شهید امشب در مسجد قدس اردبیل برگزار می شود.