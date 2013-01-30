پادشاهی بحرین حق استفاده از گازهای اشک آور را دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان ظهر امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه در نشست خبری مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که حکومت بحرین بارها برای سرکوب مردم از گازهای سمی خطرناک استفاده کرده علت بی تفاوتی اتحادیه عرب نسبت به مطالبات مردم بحرین چیست، گفت: در این باره که پادشاهی بحرین یک دولت محترم است و تلاش می کند از امنیت حمایت کند شکی نیست.

وی افزود: مانند دیگر کشورها که اگر در آنها نیز تظاهرات بدون مجوز برگزار شود از گازهای اشک آور استفاده می کنند این کشور نیز بر اساس حقوق کشورها می تواند از این حق استفاده کنند!

یوسف بن علوی تصریح کرد: گازهای اشک آور درهمه جای دنیا زمانی که نیازی به آن پیدا شود به کار می آید و در نهایت نیز این مسئله برای جامعه بین المللی قابل قبول شده است.

وزیر امور خارجه عمان افزود: ما معتقدیم پادشاهی بحرین و دیگر کشورهای منطقه علاقه دارند که برای هیچ کشوری چنین مشکلاتی پیش نیاید و نخواهند از این گازهای اشک آور استفاده کنند.

این در حالی است که رژیم آل خلیفه برای سرکوب مردم بحرین از گازهای سمی خطرناک و نه گاز اشک آور استفاده میکند در حالیکه وزیر خارجه عمان با عوض کردن صورت مسئله از پاسخگویی خودداری کرد.