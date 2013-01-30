لغو محدودیت صدور مجوز راه اندازی آژانس تلفنی در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی از حذف اختیار شهرداری، شورای ترافیک و اتحادیه آژانسهای تلفنی در ایجاد محدودیت صدور مجوز به آژانسهای تلفنی و شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری خبر داد.

وی اظهار داشت: همچنین نرخ حمل و نقل درون شهری توسط شورای شهر تعیین و کمیسیون نظارت نیز در خصوص عوارض دفتری قیمت گذاری می کند، که در این راستا نظارت قوی نهادهای مسئول برای جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمل و نقلی واحدهای موجود ضروری است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون با وجود گذشت 2 سال از کش و قوسهای فراوان در خصوص رفع مشکل مدیریتی واحدهای اراده دهنده خدمات شهری، اعلام کرد: باید تکلیف چندگانی در مدیریت و نظارت بر این واحد ها هر چه سریعتر تعیین شود.

محمودی با بیان اینکه متاسفانه مدیریت و نظارت بر تاکسی تلفنیهای بر اساس قوانین نظام صنفی و حاکمیت شهرداریها بر حمل و نقل دورن شهری در سطح کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده، ادامه داد: تصریح صریح به مدیریت و نظارت شهرداری در قانون وجود دارد ولی آژانسهای تلفنی نیز از طریق قوانین صنفی حمایت می شوند.

سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف به تطابق قوانین است

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی موظف به تطبیق قوانین حاکمیت شهرداریها بر حمل و نقل درون شهری و قوانین صنفی مربوط به آژانسهای تلفنی است، گفت: همه مصوبات شورای ترافیک لازم اجرا نیست این مصوبات شکل قانونی دارند ولی عین قانون نیستند.

محمد جواد شریف نژاد ضمن انتقاد از این در جریان مدیریت و نظارت بر روند فعالیتهای آژانسها و شرکتهای حمل و نقل درون شهری جایگاه و اختیارات اماکن مشخص نیست، اعلام کرد: بورس بازی یکی از پیامدهای منفی محدودیت صدور مجوز بوده و محدود کردن فعالیت یک صنف خلط قانونی دارد.

وی با بیان اینکه اتحادیه های آژانسهای تلفنی بر اساس منافع صنفی تصمیم گیری و اقد ام کرده و نباید به هر عنوان حق و حقوق آنها را محدود کرد، ادامه داد: شهرداریها ضابط قضایی نبوده ولی با مدیریت این واحدها توسط سازمان تاکسیرانی شهرداریها حاکمیت لازم اعمال می شود.

وی با اشاره به اهمیت حمل و نقل شهری در حوزه اقتصادی ارومیه و ایجاد اشتغال، گفت: هم اکنون 5 هزار و 400 تاکسی در سطح شهر ارومیه فعال بوده که بر اساس برآوردهای انجام شده بالغ بر 6 هزار مسافرکش شخصی نیز در سطح هر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه مخالف انتظام بخشی و ایجاد امنیت روانی برای مردم نیستیم، ادامه داد: در عین حال نباید دیدگاه انحصاری نیز به موضوع ساماندهی داشته و نیازمندیهای اقتصادی مردم و مقدار قابل توجهی کارمند دولت در شیفهای بعد از ظهر را باید در نظر گرفت.

شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه طی 15 سال فعالیت سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه مجوز فعالیت برای 200 واحد صادر شده و طی سال توسط اتحادیه تاکس تلفنی ها 230 مجوز صادر شد، گفت: بر اساس آمار رسمی 2 هزار و 500 خودرو در این واحدها فعال بوده ولی عملا 5 هزار خودرو در این واحدها فعال هستند.

محمد حضرت پور با بیان اینکه این بی تدبیری شهرداری ارومیه بود که 250 آژانس تلفنی در طی 2 سال مجوز فعالیت گرفتند، ادامه داد: رفتار دوگانه مدیریت و نظارت بر فعالیتهای این واحد باید برچیده شده و مدیریت و نظارت یک کاسه برای آنها تدوین و اعمال شود.