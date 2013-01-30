به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبراکرم(ص) و امام جعفرصادق (ع) مراسم جشن ازدواج دانشجویی صبح امروز با حضور مسئولان، کارکنان و زوجین دانشجو به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در سالن اجتماعات این واحد برگزار شد.

مراسمهای ازدواج ساده برگزار شوند



رضا صداقت رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند در این مراسم که رئیس، معاونین و مسئولین این واحد دانشگاهی، حجت الاسلام خدیری امام جمعه شهر پرند، یوسفی رییس و علی نژاد معاون فرهنگی بنیاد شهید رباط کریم، زوجین و خانواده های آنها حضور داشتند، ازدواج را سنت پیامبر دانست و آن را امری الهی برشمرد.



وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی درباره مسائل فرهنگی گام‌های زیادی برداشته است، گفت: قناعت، صداقت و نجابت، سه شرط پایه های زندگی سالم است و برگزاری مراسم‌ ساده ازدواج می‌تواند یک الگوی فرهنگی در کشور باشد.

جوانان به ازدواج آگاهانه بپردازند



در این مراسم حجت الاسلام خدیری امام جمعه پرند هم ضمن تبریک این ایام فرخنده ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این مراسم، ازدواج را یک سنت نبوی خواند و جوانان را به ازدواج آگاهانه به همراه شناخت کافی تشویق کرد.



وی با بیان اینکه ازدواج سبب ایجاد انس و الفت بین زن و مرد است، افزود: ازدواج زن و مرد دو پیوند جدا نشدنی از یکدیگرند و خداوند زن و مرد را مایه آرامش هم قرار داده است.

تقدیر از کارمندان و دانشجویان نمونه



در ادامه، ذاکر معاون پژوهشی دانشگاه، مطهری رئیس دفتر فرهنگ، حجت الاسلام یکتا استاد دانشگاه و شفیعی مسئول دفتر مشاوره دانشگاه به ترتیب به ایراد نکات تربیتی و اخلاقی در مورد زندگی مشترک و بهبود روابط زوجین پرداختند.



در پایان از زوجهای دانشجو و کارمندان نمونه تقدیر و تشکر و از طرف دفتر فرهنگ دانشگاه هدایای نقدی به رسم یادبود به آنها اهدا شد.